La naissance d'Airbus, c'était il y a 50 ans

Toulouse, France

Cela fait 50 ans qu'Airbus vend ses avions à travers le monde. Pour marquer le coup, les différents modèles de la famille Airbus vont voler en formation avec la patrouille de France ce midi. Toute la gamme sera représentée de l'A220 jusqu'au gros Béluga. Ils survoleront les usines du constructeur aéronautique et les pistes de l'aéroport de Toulouse.

L'histoire d'Airbus a officiellement commencé le 29 mai 1969, au salon du Bourget. Ce jour-là, les Allemands et les Français signent un accord de coopération après des mois de tractations. Les débuts n'ont pas été faciles. Dans les années 60, Boeing et les Américains dominent le marché mondial de l'aviation commerciale. En Europe, il y a des industriels mais de petite taille, comme Sud-Aviation et sa Caravelle à Toulouse. Mais aucun ne peut vraiment rivaliser avec les Américains.

Du projet A300 à l'A300B

L'idée d'une coopération européenne émerge. Les Français, les Allemands et les Anglais planchent sur un projet d'avion de 300 places, mais le projet s'avère compliqué et trop cher. Les gouvernements rechignent à mettre la main au portefeuille. Il faut l'intervention de deux hommes clés Henri Ziegler et Roger Béteille pour que le projet voit finalement le jour. Roger Béteille est le directeur technique de Sud Aviation, il propose de lancer un avion moins gros et moins coûteux, de 250 places, l'A300 B. Validé ! Les Allemands et les Français se lancent dans l'aventure, sans les Anglais mécontents qu'on ait abandonné le moteur Rolls Royce dans ce projet. Ils rejoindront l'aventure plus tard en 1979, après les Espagnols.

Le premier A300 B sera livré en 1974 et le programme mettra quelques années à décoller. Mais le décollage aura bien lieu, grâce à la bonne idée des fondateurs d'Airbus, celle de développer toute une famille d'avions pour répondre aux différents besoins du marché. Aujourd'hui, Airbus occupe 50% du marché mondial et a déjà livré plus de 12 000 appareils.