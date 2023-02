La noix de Grenoble au Salon de l'agriculture en cette année de production "historique"

En Isère, majoritairement, ainsi qu'en Savoie et dans le Drôme, la Noix de Grenoble représente 714 producteurs, 17 entreprises et deux coopératives de conditionnement et de commercialisation. La production d'une année normale tourne autour de 13 000 tonnes, dont 30 % de noix bio. Et voilà que cette année 2022-2023 s'annonce "historique". Ce qui n'est pas toujours si positif que ça mais le Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et son président Arnaud Rivière veulent tout de même restés optimistes.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Cinq mois après le coup d'envoi de la récolte la tendance est confirmée, c'est une très bonne année pour la noix de Grenoble.

Arnaud Rivière - Alors effectivement, nous avons eu une très belle année avec un gros volume. Un volume historique, même. Ça faisait presque une quarantaine d'années que nous n'avions pas vu une si belle année. C'est une belle année également en terme de qualité. Et puis, par rapport à un volume qui est fort, on a tout de même eu un joli calibre. Donc on est plutôt satisfait de la récolte. Le volume total n'est pas tout à fait compilé à ce jour, mais on estime à 40 % de plus qu'une année normale.

Donc la récolte est bonne. Est-ce que sa commercialisation se passe bien aussi ?

Alors les clients répondent présents, mais dans un volume moindre que d'habitude. L'AOP a quand même su tirer son épingle du jeu en préservant sa clientèle mais les questions de pouvoir d'achat en France et au niveau européen touchent un peu notre produit dans le sens où les consommateurs - la noix n'étant pas un produit de première nécessité - réfléchissent à deux fois avant d'acheter notre produit. Et donc on a une baisse du volume de ventes qui était notée sur les premiers mois de commercialisation.

Il pourrait vous rester des noix sur les bras ?

Alors non, dans le sens où la noix se vend toute l'année et donc même si on peut avoir des volumes un peu plus faibles sur la période avant Noël, le fait de pouvoir écouler notre produit tout au long de l'année nous permet finalement de palier un peu à cette problématique que d'autres fruits et légumes peuvent avoir.

Votre marché est toujours très fortement français et européen ?

Oui, la moitié de notre production est vendue en France, l'autre moitié sur le territoire européen, sur les pays frontaliers. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie restent les plus gros consommateurs de nos noix.

Vous allez à nouveau être présent au Salon de l'agriculture à travers les stands du département de la région. C'est un événement incontournable pour la noix de Grenoble, j'imagine, comme pour beaucoup d'autres.

Oui, oui, c'est important d'être présent. Les retombées sont toujours difficilement évaluables, mais on sait que ça contribue au maintien de notre notoriété.