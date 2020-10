La Normandie a perdu plus de 3.800 emplois au second trimestre 2020. Dans la Manche, certains territoires s’en sortent mieux que d’autres.

Plus de 3.000 emplois détruits dans le secteurs de la restauration et de l'hébergement

Au deuxième trimestre, la chute continue. La région Normandie a perdu 3.850 emplois (-0.5%), selon le dernier bulletin de l'Urssaf.

La Normandie continue de perdre des emplois © Radio France - Urssaf Normandie

Dans la Manche, la zone d’Avranches (20.400 emplois, -2,4%) et le bassin d’emplois de Cherbourg-en-Cotentin (50.200 emplois, -1,3%) sont particulièrement concernés.

Les secteurs de Coutances (+0,1%), Saint-Lô (+0,6%) et Granville (1%) gagnent en revanche des emplois au second trimestre.

L'hébergement et la restauration en pleine crise

Les secteurs de l’hébergement et de la restauration restent les plus marqués par la crise avec plus de 3.000 postes perdus au second trimestre avec une baisse de près de 9% dans la Manche.

Sur un an, 25.490 emplois ont été détruits en Normandie.