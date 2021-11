La Normandie s'expose au salon du Made in France à Paris

C'est une année record pour la région Normandie : 33 entreprises font le déplacement au salon du Made in France qui s'ouvre ce jeudi (du 11 au 14 novembre) à la Porte de Versailles, à Paris.

Ce salon c'est une belle vitrine pour le savoir-faire de la région dont se félicite Luc Lesénécal, le président de l'Arsen (l'association régionale des savoir-faire d'excellence normands). Cela touche tous les domaines, "la décoration, l'art de la table, l'art culinaire, le luxe, l'artisanat, les métiers d'art, la mode" égrène le patron des tricots Saint-James.

Cet événement c'est une occasion de présenter toutes ces richesses au grand public "et de vendre en pré-période de Noël" ajoute le chef d'entreprise.

Le made in France "c'est un choix de société"

Le label Made in France et en l'occurrence Made in Normandie c'est une plus-value et surtout "ce sont nos emplois et un choix de société" à défendre estime Luc Lesénécal et c'est la raison pour laquelle il faut partir "grouper" pour bien incarner la richesse du territoire.

L'interview complète de Luc Lesénécal est à réécouter ici.