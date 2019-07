La Normandie s'expose tout l'été aux Galeries Lafayette à Paris

Normandie, France

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann, la Région Normandie, Normandie Attractivité et Atout France s’associent pour mettre à l’honneur la Normandie, l’une des régions les plus emblématiques de France, à l’occasion de la manifestation « Normandie Chérie » qui se déroulera du 5 juillet au 1er septembre 2019 dans l'enceinte du grand magasin du boulevard Haussmann.

L'une des régions les plus connues au monde

Dans le cadre de ce partenariat singulier, les quatre acteurs ont combiné leurs expertises pour faire rayonner le meilleur du savoir-vivre et de l’esprit normand dans la capitale. La Normandie a construit sa renommée sur ses paysages uniques, sources d’inspiration de nombreux artistes, couturiers, écrivains et peintres, qui ont aussi su profiter de son patrimoine naturel, architectural, culturel et gastronomique. Son ambiance singulière et son rôle dans l’Histoire mondiale font d’elle la deuxième région la plus connue au monde derrière la Californie. Ce haut lieu du tourisme enregistre plus de 18 millions de visites par an. Par la richesse de son héritage, la Normandie est depuis le XIXème siècle une destination privilégiée des Parisiens et des touristes internationaux. C’est la raison pour laquelle les Galeries Lafayette Paris Haussmann, qui accueillent chaque année plus de 37 millions de visiteurs de tous horizons, ont voulu célébrer cette région et son art de vivre lors de cette manifestation estivale.

Port Racine (Manche) - - Kourtney Roy -

La Normandie sous la coupole

La Normandie va investir trois bâtiments du magasin, incluant aussi bien les vitrines du boulevard Haussmann et la terrasse panoramique que les étages du bâtiment principal « Coupole », de l’Homme, de la Maison et du Gourmet. Pop-ups, dégustations, ateliers et autres activités seront proposées pour faire découvrir les savoir-faire et produits typiques de la région, et inviter les visiteurs à un parcours qui rappellera les célèbres planches et parasols de Deauville, les colombages de Rouen ou encore les docks du Havre.

Marques, gastronomie et paysages

Pour cet événement, une grande diversité de marques normandes ont été mises en avant afin de faire découvrir les univers qui font la notoriété de la région, que ce soit en matière de gastronomie (en partenariat avec la marque Saveurs de Normandie), oenologie, prêt-à-porter, accessoires ou art de la table. Pour incarner la richesse culturelle et artistique du territoire, la photographe canadienne Kourtney Roy - qui a beaucoup travaillé sur le thème de la Normandie - a été choisie pour réaliserune série de clichésdes sélections Mode et Accessoire dans des lieux emblématiques de la région, qui seront présentés dans les campagnes publicitaires de l’évènement et dans les vitrines du magasin. Une exposition de photographies consacrée à ses paysages, réalisée avec le concours de Normandie Attractivité, sera également proposée sur la Passerelle qui relie le bâtiment principal « Coupole » à celui de l’Homme.

Hervé Morin, Président de la région Normandie, se réjouit de cette initiative :

« Je me réjouis que la Normandie soit la première région invitée d’honneur des Galeries Lafayette (...) C’est une chance formidable pour notre région, dont le nom est déjà mondialement connu, de promouvoir ses savoir-faire et produits d’excellence. »

Pour Philippe Augier, Président de Normandie Attractivité :

« Cette opération Normandie Chérie est l’alliance parfaite entre deux marques-monde : les Galeries Lafayette et la Normandie, dont les noms résonnent à l’international. Nous sommes ravis que la Normandie ait été la première région choisie par les Galeries Lafayette pour incarner l’art de vivre à la française. »

La Normandie s'expose aux Galeries Lafayette à Paris du 5 juillet au 1er septembre 2019