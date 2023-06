La Normandie, terre d'aéronautique méconnue, revient au salon du Bourget avec ses innovations

46 entreprises normandes participent au Salon international de l'aéronautique et de l'Espace au Bourget, depuis ce lundi 19 juin et pendant toute la semaine. Si l'on pense spontanément à Toulouse et sa région pour ce secteur d'activité, la Normandie est la 3e région française en la matière, avec près de 22 000 emplois et environ quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires.

ⓘ Publicité

Le président du réseau Normandie AéroEspace Philippe Eudeline était l'invité de France Bleu Normandie ce mardi 20 juin, à quelques heures (14h45) de l'inauguration du pavillon normand. Il s'est épanché sur le dynamisme de la filière et ses attentes lors de cet événement majeur, au plus près des poids-lourds du milieu (Airbus, Thalès, Safran, etc...).

La filière aéronautique normande innove pour décarboner

*"Depuis lundi, les rendez-vous se sont enchaînés en face à face entre les directeurs d'achats de ces grands groupes et les industriels normands"*, pose Philippe Eudeline. Ces représentants ont pu visiter le stand régional et son "espace innovation", essentiellement tourné vers "la décarbonisation des avions".

Le président du réseau Normandie AéroEspace pointe les leviers à actionner. "Il y a l'enjeu de la réduction de la masse des avions. Plus c'est lourd, plus ça consomme, pose-t-il. Des entreprises innovent dans les matériaux et la conception des pièces". Et il y a "le clou de cet espace innovation" : un "moteur thermique que nous transformons en moteur à hydrogène. Une dizaine d'entreprises se sont reliées, chacune avec ses compétences, pour préparer des moteurs à hydrogène qui pourront être utilisés dans quelques années, d'abord sur l'aviation légère, puis sur des avions de plus en plus gros".

Cette faculté à innover et s'intégrer dans les objectifs de réduction de la pollution aéronautique et spatiale est évidemment cruciale pour les industriels normands. D'autant que Boeing et Airbus reçoivent des commandes pour de nombreux avions. Vendredi 23 juin, des collégiens et des lycéens normands se rendront d'ailleurs au salon pour découvrir cet univers et, peut-être, susciter des vocations alors que la filière aura besoin de bras.