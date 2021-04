La nouvelle éco : à Tonnerre les commerces tentent de survivre à cette nouvelle fermeture de quatre semaines

En ce début de reconfinement et de fermeture de nombreux magasins, on s'intéresse aux commerces du Tonnerrois. L'association "La belle Armançon" regroupe soixante-dix commerçants, artisans et vignerons.

Les vitrines vides sont de plus en plus nombreuses dans le centre-ville de Tonnerre

Pas facile pour les commerces dit non essentiels de tenir le coup après l'annonce de ce troisième confinement. Ils ont donc du baisser le rideau pour quatre semaines supplémentaires. A Tonnerre, l'association La belle Armançon essaie d'aider ses adhérents au mieux. Marie Paulmier est membre de cette association qui regroupe soixante-dix adhérents.

- Dans quel état d'esprit sont les commerçants du Tonnerrois avec cette troisième version de confinement ?

Je crois que nous sommes tous un peu dépité. On comprend les mesures gouvernementales mais je pense que c'est compliqué pour la notion de essentiels et non essentiels.

- Comment l'association, justement, peut leur venir en aide en ce moment ? Qu'est ce que vous mettez en place ?

Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. On invite bien sûr les consommateurs à soutenir les commerçants, les commerces de bouche, bien sûr. Après, pour tout ceux qui sont fermés, j'espère que les consommateurs seront encore au rendez vous à la réouverture. On essaye de communiquer beaucoup sur la proximité, sur l'intérêt de maintenir ce tissu économique.

- Est ce que, justement, de plus en plus de commerçants, pour essayer de maintenir le lien avec leur clientèle, se sont mis à Internet ou proposent de la vente en clic and collecte ?

Oui, oui, c'est vrai que la Ville de Tonnerre avait fait lors du deuxième confinement le toc toc Tonnerre. Le retour a été plutôt mitigé. Les gens ne sont pas forcément adeptes encore de ce système d'achats dans le Tonnerrois. Mais nous essayons de promouvoir ce système de consommation pendant la période de confinement.

- Vous prévoyez aussi quelques animations à venir dès que tout cela sera fini ?

On espère pouvoir mener des opérations pour la fête des Mères et des Pères les 30 mai et 20 juin. Récemment nous avons été désolé d'annuler la chasse aux oeufs pour les enfants. Chaque fois qu'on fait des actions depuis le début de la pandémie nous sommes contraint de les annuler parfois au dernier moment. Et comme nous sommes bénévoles c'est une perte d'argent et de temps pour nous.