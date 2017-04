IMAGES - La nouvelle Alpine 110 présentée aux salariés de l'usine de Dieppe

Ce lundi 10 avril, la nouvelle Alpine 110 était présentée aux salariés de l'usine de Dieppe. Avec cette voiture, le constructeur automobile renaît de ses cendres : un moment chargé en émotion pour tous les salariés du site.

Ils avaient des étoiles plein les yeux. Ce lundi 10 avril, les salariés de l'usine Alpine de Dieppe ont pu découvrir la toute nouvelle Alpine 110. Vingt-deux ans après l'arrêt de la fabrication du mythique bolide (le dernier modèle, l'A610, était sorti en 1995), la nouvelle A110 est en cours de production dans l'usine seino-marine du constructeur automobile. Le moment était chargé en émotion pour les salariés.

"On n'aurait jamais imaginé ça il y a trente ans

Avec la production de la nouvelle A110, Alpine renaît de ses cendres. Le constructeur automobile a relancé le projet d'un coupé sport en 2012 et devrait bientôt voir le fruit de son travail : la production de pré-séries est en court pour des tests qualités avant de commencer la fabrication des 1955 exemplaires de la série limitée Première édition dans quelques mois et la livraison pour la fin de l'année. Le tout avec de nombreux recrutements sur le site qui portent l'effectif à 500 salariés.

Une partie de ses salariés ont pu admirer la nouvelle voiture sur le site de Dieppe, exposée à côté de la mythique Berlinette. Et pour André Desaubry, pas de mystère : il y a comme un air de famille. "C'est une Berlinette du 21e siècle ! J'ai vu qu'ils avaient mis une petite baguette sur le capot qui rappelle la Berlinette puisqu'elle est sortie avec une baguette." Le président de l'association des anciens d'Alpine est ému en regardant la petite sœur : "Ça me fait un petit choc au niveau de la poitrine, c'est merveilleux ! On vit une ambiance qu'on n'aurait jamais imaginée il y a trente ans de ça", sourit-il. Et effectivement, après l'arrêt de la fabrication des Alpine en 1995, la marque semblait au point mort. La voir renaître de ses cendres avec cette nouvelle A110, c'est donc beaucoup de fierté pour Mickaël, 28 ans. Il a fait son apprentissage à l'usine et vient de revenir depuis le mois de mars. "C'est vraiment une opportunité de pouvoir relancer une marque, ce n''est pas donné à tout le monde ! Et ça fait vraiment quelque chose de dire qu'Alpine renaît. L fait d'y contribuer, c'est vraiment un pur bonheur !"

Du bonheur aussi pour Michael van der Sande, le directeur général d'Alpine : c'était important pour lui de présenter officiellement l'A110 aux salariés. "C'est un très grand moment parce qu'on vient de présenter la voiture à Genève auprès du grand public mais on n'avait pas encore eu l'occasion de la montrer aux collaborateurs pour qu'ils puissent voir l'A110 dans sa version finale. Il la voient passer tous les jours mais là ils peuvent admirer la Première édition dans sa version terminée et je suis sûr que tout le monde est très fier." Le Hollandais est aussi conscient que cette présentation a une haute valeur symbolique à Dieppe. "Dieppe c'est LE lieu historique d'Alpine et cette usine l'incarne complètement. Et ce n''est pas uniquement les gens qui travaillent ici, c'est aussi Dieppe même, toute l'histoire qui va avec et franchement je ne peux pas imaginer Alpine sans cette histoire. C'est pour ça qu'on a décidé très tôt que la nouvelle Alpine devait être fabriquée ici et je suis très content de ce choix."