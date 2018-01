Jusqu'à ce vendredi, elles sont une quarantaine de start-up de Nouvelle-Aquitaine à promouvoir leur savoir-faire et leurs innovations dans les allées du plus grand salon mondiale consacré aux nouvelles technologies. On vous emmène découvrir l'ambiance sur place.

Le CES bat son plein à Las Vegas, cet énorme salon mondial dédié aux nouvelles technologies auquel les start-up françaises se bousculent. Car en 4 jours, ici, tout ce que la planète compte d'acteurs du numérique défilent dans les allées, à la recherche de contacts et de nouveaux clients.

Nous sommes en mode chasse.

Sur le stand des start-up de Nouvelle Aquitaine, elles sont 40 au total à être présentes, les affaires vont bon train. Exemple sur le stand de la société Botmatic, qui est ici pour présenter son logiciel d'aide au recrutement. Son responsable Arthur Boivin n'a pas traversé l'Atlantique pour rester sagement assis à son stand. "Concrètement, explique-t-il, nous sommes en mode chasse. Trois personnes sont sur le stand pour les démos et moi je suis dans l'allée. Mon rôle, c'est de regarder tous les badges des gens qui passent, de faire le tri. Dès que j'en vois un qui me parle, je lance lance discussion. L'objectif est d'en sortir avec un contact pour l'avenir".

Le bilan des contacts sera fait dans un mois

Des contacts qui peuvent aussi se poursuivre dans une salle de réunion spéciale, payée la région Nouvelle aquitaine qui au total a mis plus de 360 000 euros sur la table pour venir à Las vegas. Et n'allez pas dire à Alain Rousset, le président du Conseil régional, qu'il en fait trop. "On critique les régions en disant qu'elles ne font pas le job sur le plan économique, répond-il. Et quand elles emmènent des PME ou des start-up là où il faut être, c'est-à-dire ici au CES de Las Vegas, on critique le fait que toutes ces entreprises viennent. Cela me parait dérisoire voire grotesque". La région et les patrons qui ont d'ores et déjà prévu de débriefer dans un mois, pour voir combien de contacts se seront effectivement transformés en réelles opportunités.