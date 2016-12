La Nouvelle-Aquitaine se dote d'un office de tourisme géant

A partir de janvier, une nouvelle structure baptisée Mona va regrouper les 280 offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Son but : s'inspirer des bonnes pratiques repérées dans la grande région et les dupliquer.

L'idée de cet office du tourisme géant a germé avant même la fusion des régions qui a conduit à la naissance de la Nouvelle-Aquitaine, partant du principe que l'union fait la force. D'ailleurs, il existait déjà des actions communes à l'échelle du Sud-Ouest. A partir de janvier c'est donc Mona, une nouvelle structure, qui va regrouper les 280 offices de tourisme de la grande région afin de mieux faire face à la "mutation de l'industrie touristique" entamée depuis 15 ans explique Jean-Luc Boulin, le directeur de Mona.

Le tourisme est le deuxième secteur d'activité de la Nouvelle-Aquitaine

Avec 27 millions de touristes accueillis en un an et 39 millions de nuitées, le tourisme est le deuxième secteur d'activité de la Nouvelle-Aquitaine. Et malgré les disparités entre le littoral, le tourisme de montagne et le tourisme plus rural en Limousin, il y a aussi de nombreux points communs entre les professionnels du tourisme assure Jean-Luc Boulin.

Le Limousin peut servir d'exemple à plusieurs titres

L'idée du directeur de Mona est d'échanger de repérer les bonnes idées sur les différents territoires et de "s'en inspirer et les dupliquer pour avancer ensemble".Il estime d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer en Limousin, pour les adapter ailleurs en Nouvelle Aquitaine. Jean-Luc Boulin cite notamment l'opération Terra Aventura, "un exemple d’aménagement en milieu rural qui va faire école en Nouvelle-Aquitaine et peut-être plus loin". Le Limousin peut aussi apporter son expérience en matière de promotion des produits locaux et de travail en circuit court.