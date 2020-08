La nouvelle campagne d'attractivité du département : "Lancez-vous en Sarthe"

Pour attirer de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux habitants, le département de la Sarthe lance une campagne d'affichage dans les couloirs du métro. Des personnalités qui se sont installées en Sarthe sont en photo pour vanter les bienfaits de vivre et de travailler dans le département.

Lancez-vous en Sarthe ! C'est le slogan de la nouvelle campagne du conseil départemental pour attirer à la fois de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux habitants. Une campagne d'affichage a lieu jusqu'à la fin du mois d'août dans les couloirs du métro sur les lignes 6, 4 et 12 près de la gare Montparnasse. Plusieurs sarthois comme la championne de karaté Leila Heurtault, et Guillaume Richard,le PDG de Oui Care sont mis en scène sur les photos pour promouvoir le département.

Attirer de nouveaux investisseurs

"Par cette campagne, on souhaite attirer principalement des entreprises, mais aussi de nouveaux habitants" déclare Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe. "On constate aujourd'hui que beaucoup de personnes qui ont vécu cette crise sanitaire ont envie de changer de vie et d'environnement. On veut leur dire de venir chez nous. Vous serez à la fois à la ville et à la campagne. Nous allons faire un travail d'accompagnement. Il faut créer le contact et ensuite créer du lien avec les réseaux sociaux et les sites internet. On faisait déjà cette démarche sur les salons. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de salons, mais avec les réseaux sociaux, on est capable de maintenir des liens très rapides".

La nouvelle campagne du conseil départemental pour attirer à la fois de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux habitants - @conseildepartementaldelasarthe

Des personnalités pour vanter la Sarthe

Cette campagne d'attractivité est visible dans les couloirs du métro à Paris jusqu'à la fin du mois d'août. Six personnalités, des ambassadeurs ont donné leur image sur des photos mises en scène. Ils vantent aussi via des vidéos, les atouts et bienfaits de la Sarthe.

"Quand je me suis installé il y a 15 ans en Sarthe, j'ai rencontré un responsable du département qui m'a aidé et accompagné lors du salon des entrepreneurs à Paris" souligne Guillaume Richard, le PDG de Oui Care. "Aujourd'hui, je tiens à faire la même chose pour d'autres personnes. En 15 ans, mon installation dans le département a été bénéfique aussi bien au niveau personnel que professionnel. Le coût de la vie est bien moins cher qu'à Paris. Les loyers sont moins chers et la masse salariale revient également moins chère. Il n'y a pas d'embouteillage et vous êtes à moins d'une heure de Paris".

Parmi les ambassadeurs, il y a aussi Antoine Charon, le co-dirigeant de Sound to sight. Après avoir fait l'école d'acoustique au Mans, il a installé son entreprise de design sonore dans la ville et souhaite promouvoir la région. "Cette campagne, c'est l'occasion pour nous de marquer notre attachement au territoire. On développe des réseaux entre le monde de l'acoustique et de la mobilité. Pour nous, le Mans, c'est une place qui est vraiment très importante. Le Mans, c'est la ville du son et des mobilités. C'est aussi un lieu où il fait bon vivre, on est à la fois en ville pas loin de la campagne et de la capitale".

Leïla Hertault - @conseildepartementalsarthe

Une sportive de haut-niveau

La championne de karaté Leïla Hertault fait également partie de cette campagne. "J'avais seulement 14 ans quand j'ai quitté MA Guyane natale pour venir m'entraîner au Mans. Ça fait maintenant onze ans que je suis en Sarthe et je ne regrette rien. J'ai trouvé de très bonnes infrastructures pour m'entraîner".