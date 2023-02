La nouvelle chaîne de supermarchés collaborative Toujust s'installe en Dordogne

En 2021, le supermarché Carrefour Market fermait définitivement ses portes à Terrasson-la-Villedieu en Dordogne, laissant vides plusieurs centaines de m² de locaux au 14 de l'avenue Victor Hugo en plein cœur du centre-ville. Une aubaine pour une toute nouvelle enseigne, qui a choisi de se lancer dès le mois de mars 2023 dans une dizaine de petites villes de France. Toujust ouvrira son magasin de Terrasson durant la première quinzaine du mois de mai. Une grande surface classique en apparence qui, sur un peu moins de 1000 m² -pour éviter les tracasseries administratives -, proposera à la vente 7.500 références de produits alimentaires et d'hygiène à des prix 5 à 10% inférieurs à ceux de ses concurrents.

Une enseigne qui se veut collaborative et vertueuse

Fabrice Gerber, le fondateur de l'enseigne Toujust - Toujust

Le secret de Toujust? Un contrat gagnant-gagnant signé en amont avec les producteurs et les industriels actionnaires. Une formule qui permet aux fournisseurs de fixer eux-mêmes leurs prix et de supprimer l'ensemble des intermédiaires. "Je suis avant tout petit-fils et fils de commerçants, explique Fabrice Gerber, le fondateur de Toujust à France Bleu Périgord,. Mes parents ont travaillé pendant des années avec la grande distribution. Je me suis mis à leur place et je n'aurais pas aimé que mes parents soient maltraités par des grands distributeurs ou par des gros modèles économiques, qui viennent écraser nos PME. Il fallait qu'il y ait une personne ou une enseigne qui lève la main et qui dise que nous en avons aujourd'hui assez de ce système. Nous cherchons des réponses sur le pouvoir d'achat, nous cherchons des réponses sur la problématique de l'inflation, nous cherchons aussi les réponses pour que les PME puissent vivre en France, que les producteurs ne meurent pas de faim. Et en fait, si l'on fait le tour de cet horizon-là, et si l'on revoyait les codes de la distribution, chacun y retrouverait sa place".

Une arrivée attendue à Terrasson

L'installation de la nouvelle enseigne semble être plutôt bien accueillie par les commerçants de l'avenue Victor Hugo. Christophe qui vend des cigarettes électroniques dans une boutique située juste en face, avait souffert de la fermeture du Carrefour Market, qui offrait un accès direct à l'immense parking situé derrière le magasin. "Du fait qu'il y ait moins de place de parking, les gens ne s'arrêtaient pas, nous avons donc perdu en visibilité et en chiffre d'affaires. Le fait qu'une nouvelle enseigne s'installe, cela va redynamiser la rue, donner davantage de visites et retrouver un chiffre d'affaires que l'on avait avant le Covid" espère-t-il.

Les futurs locaux du magasin Toujust à Terrasson © Radio France - Emmanuel Claverie

Voisine du nouveau magasin, Soizic elle, se félicite de voir apparaître une chaîne de magasins qui s'engage à respecter ses fournisseurs. "Mon ami a travaillé en grande surface, il sait très bien comment cela se passe", explique-t-elle. Je viens de Bretagne et j'ai beaucoup d'amis qui font partie de coopératives, et c'est vrai que les grandes surfaces sont les premières à faire partie d'un système qui n'est pas valorisant pour les agriculteurs, les maraîchers et les producteurs de lait. Si ça change, j'en suis très contente, ça me va très bien !

Toujust envisage d'ouvrir une cinquantaine de magasins en France d'ici à la fin de l'année., 310 au total dans les quatre ou cinq ans.