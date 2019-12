La nouvelle clinique privée de la Jonxion à Meroux-Moval ouvrira en 2022

La cession des trois hectares de terrains a été signée ce mardi 17 décembre entre le Grand Belfort et l'investisseur et futur gestionnaire : le groupe Dracy Santé, déjà propriétaire de la clinique de la Miotte à Belfort, vouée à disparaître.

Meroux, France

Les terrains qui accueilleront la future clinique privée de la Jonxion de Meroux-Moval ont officiellement été vendus pour un euro symbolique. La cession des trois hectares de terrains a été signée ce mardi 17 décembre entre le Grand Belfort et l'investisseur et futur gestionnaire : le groupe Dracy Santé, déjà propriétaire de la clinique de la Miotte à Belfort. Les travaux du futur centre de chirurgie débuteront en septembre prochain pour une ouverture fin 2022. La clinique de la Miotte, elle, disparaîtra.

Un centre chirurgical proche de l'hôpital Nord Franche-Comté

Quelques centaines de mètres sépareront la nouvelle clinique privé de la Jonxion de l'Hôpital de Trévenans. Les deux établissements auront pas mal de points communs. Mais les porteurs du projet assurent que, même s'ils proposeront les mêmes spécialités, ils ne seront pas concurrents mais complémentaires. C'est la chirurgie ambulatoire qui regroupera l'essentiel de l'activité de la nouvelle clinique.

On a eu les autorisations pour la chirurgie disons générale et ses spécialités (Pierre Mercier)

"Il y a une très grande évolution dans la façon de prendre en charge en chirurgie, explique Pierre Mercier, le président du groupe Dracy Santé. Pendant très longtemps le séjour était assez long. De plus en plus les séjours raccourcissent, jusqu'à faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire que le patient entre le matin, passe au bloc opératoire, passe en salle de réveil, et ensuite peut rentrer chez lui."

Florian Bouquet, le président du Département du Territoire de Belfort, Pierre-Etienne Mercier, directeur général du groupe Dracy Santé, Damien Meslot, président du Grand Belfort et Pierre Mercier, président du Groupe Dracy Santé © Radio France - Nicolas Wilhelm

Pierre-Etienne Mercier directeur général du groupe Dracy Santé ajoute : "On a eu les autorisations pour la chirurgie disons générale et ses spécialités. Il s'agit de l'orthopédie bien sûr, de l'urologie, de la cardiologie, du vasculaire, de l'ORL, une large palette d'actes chirurgicaux." La future clinique sera également tournée vers le court séjour, des hospitalisations de moins de trois jours.

8.000 mètres carrés, 7 salles d'opération

Les travaux vont commencer en septembre prochain, pour une ouverture prévue en 2022. Cette future clinique privée s'étendra sur 8.000 m². Il y aura 7 salles d'opération. Le montant de l'investissement s'élève à 18,7 millions d'euros.

Une fois que la clinique de la Miotte sera fermée, la quasi totalité du personnel soignant sera transféré vers le nouvel établissement de la Jonxion, 130 personnes sur 150; 20 iront dans l'autre clinique privée de Montbéliard du groupe Noalys qui ouvrira ses portes d'ici fin 2020. Reste à déterminer désormais ce que deviendront les locaux de la clinique de la Miotte.