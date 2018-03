Sauvian, France

La nouvelle organisation de la base logistique Leader Price de Sauvian devait permettre une meilleure productivité mais c'est tout le contraire qui se passe. Or, préparateurs et caristes sont payés avec un salaire de base et une prime de rendement. Avec le nouveau système qui ne fonctionne pas comme il faudrait, ils perdent de l'argent. Entre 80 et 1 000€ par mois.

Les GPS ne comprennent pas ce que leur répondent les salariés et ralentissent donc leur travail

Dorénavant, les employés sont affublés d'un GPS sur la tête qui les guide dans l'entrepôt pour les amener au plus vite au lieu de la commande . Problème : ils doivent répondre pour indiquer qu'ils sont bien au bon endroit mais le GPS ne semble pas comprendre l'accent du Midi et refuse de continuer! Perte de temps et donc perte d'argent. William Pichon est préparateur au Leader Price de Sauvian et délégué GCT.

On suppose que les GPS ne comprennent pas l'accent du Sud. Ca marche ailleurs mais pas chez nous

William Pichon, délégué CGT Copier

Embouteillages dans les travées entre les préparateurs de commandes et les caristes

La nouvelle organisation de l'entrepôt pose aussi problème. Jusqu'à présent, les caristes avaient leurs propres travées et les préparateurs les leurs. Aujourd'hui, les allées sont ouvertes à tous. Résultat, les uns doivent attendre que les autres aient terminé et vice-versa . Là aussi, perte de temps et donc perte d'argent et davantage d'énervement.

Ca va créer des tensions car chacun voit midi à sa porte

Ce mardi matin ,les employés de la base logistique Leader Price de Sauvian ont repris le travail après les promesses faites par leur direction de prendre en compte leurs revendications. Mais ils se disent prêts à faire à nouveau grève si les difficultés persistent.