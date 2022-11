La nouvelle éco : 1.000 offres d'emploi aéronautique dans un job dating à Toulouse

Il y a du boulot dans l'aéro ! Le secteur embauche en ce moment. Et à Toulouse est organisé un job dating ce mardi 8 novembre à Montaudran, à la maison de la formation Jacqueline Auriol. Une trentaine d'entreprises seront présentes (notamment Airbus et ATR), avec un millier d'offres d'emploi, de l'intérim au CDI.

Cols bleus ou cols blancs, le besoin de main d'oeuvre concerne tous les métiers. "Le secteur recrute selon toutes les qualifications possibles : des agents de fabrication des techniciens, des ingénieurs et des cadres. Et aussi bien en production que dans les fonctions support" explique Yves-Olivier Lenormand, l'organisateur.

Et même sans expérience, avec le rêve d'une carrière dans l'aéronautique, il est possible de se lancer explique Yves-Olivier Lenormand. Pôle Emploi et des écoles seront présents à ce job dating, et "proposent des formations très courtes (3 mois) qui permettent de travailler en production sur l'aéronautique".

Ce job dating est la cinquième étape du Tour de France "Jobdating & Théâtre" organisé par "Les entreprises s’engagent". Car après les entretiens d'emploi proprement dits de 16h à 18h, une pièce de théâtre "un employé nommé désir" sera présentée au public.

Le job dating a lieu au 1, rue Tarfaya à la maison de la formation Jacqueline Auriol, à Montaudran. C'est tout près du grand bâtiment B612, qu'on voit depuis la rocade.