La nouvelle éco : 1.500 panneaux solaires sur le toit de l'usine Coca-Cola à Castanet près de Toulouse

Coca-Cola se la joue écolo. 1.500 panneaux solaires viennent d'être installés sur le toit de l'usine Coca-Cola de Castanet-Tolosan au sud de Toulouse, l'une des usines du groupe en France.

Inauguré en 2019, pour un investissement de 7 M€, l’entrepôt logistique est entièrement conçu pour réduire les émissions de CO2 : parcours des camions optimisés pour réduire les kilomètres, véhicules électriques pour les déplacements de manutention sur site, jusque sur le toit, avec plus de 80 % de la surface recouverte de panneaux solaires pour contribuer à fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement du site. Cette production locale permet d’atteindre l’autosuffisance pour les consommations électriques liées aux activités de logistique du site.

Selon Coca-Cola, il s’agit de l’usine la plus performante d’Europe en matière de consommation d’eau et 100 % de ses déchets sont recyclés ou valorisés énergétiquement. Arnaud Rolland, Directeur RSE de Coca Cola France répond à nos questions :

Arnaud Rolland, directeur RSE de Coca Cola France Copier

Votre groupe Coca-Cola veut arriver à la neutralité carbone en 2040. Mis à part ces panneaux solaires, que mettez en place dans cette usine d'embouteillage de Castanet pour y arriver ?

Cette usine est inscrite depuis longtemps dans une démarche de performance environnementale, tant au niveau de la consommation d'énergie. Ce projet de panneaux solaires en est une illustration, mais aussi au niveau de sa consommation d'eau, puisque cette usine est l'une des plus performantes en Europe chez Coca-Cola en termes de réduction de sa consommation, avec notamment des investissements réguliers et constants pour économiser l'eau tout au long du processus de production.

Castanet, c'est l'une des cinq usines Coca-Cola en France. Combien produisez-vous de bouteilles ?

Un peu plus de 150 millions de bouteilles sont produites par an sur ce site, sur les marques Coca-Cola, Fanta et Sprite, notamment. Effectivement, c'est une des usines les plus anciennes de Coca-Cola en France.

Je sais bien qu'on ne peut pas dévoiler les secrets, mais comment on fabrique le Coca, le Fanta ou le Sprite ?

Écouter très simplement. On prend du concentré, de l'eau, du sucre ou des édulcorants, et du gaz carbonique. Et tout ça est embouteillé soit dans des bouteilles plastiques, soit dans des canettes ou des bouteilles en verre.

Vous livrez des bouteilles sur une partie de la France ?

C'est une usine qui alimente essentiellement le Sud-Ouest de la France. C'est la raison pour laquelle nous avons cinq usines réparties sur l'ensemble du territoire français. En distance de livraison, on ne dépasse jamais 280 km en moyenne.

C'est une usine rentable pour vous?

C'est l'une des plus performantes à la fois en termes de performance industrielle et environnementale, parce que c'est une usine à taille humaine. Une centaine de salariés, elle est implantée depuis longtemps dans son territoire, dans la région toulousaine. C’est une usine assez modèle pour nous, très moderne dans sa conception.

Il y a des norias de camions qui sortent tous les jours de l'usine ?

Sur le transport, nous faisons aussi beaucoup d'efforts pour décarboner avec nos partenaires transporteurs. Il y a des optimisations logistiques, l'utilisation de camions biogaz pour l'approvisionnement de matières premières et également des chantiers rail/route qui sont en cours.

Quel est l'avenir de cette usine Coca de Castanet ? Est ce qu'il y a des projets de développement ?

Pour l'instant, je ne peux pas vous parler de plan pour l'avenir, mais c'est une usine qui compte beaucoup dans notre schéma logistique et industriel français.