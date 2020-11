La nouvelle éco :14 domaines viticoles de Bourgogne entrent dans le Guide des meilleurs vins de France

Côte de Nuits de Nuits ou Côte de Beaune ? Gevrey-Chambertin ou Savigny-lès-Beaune ? Le terroir viticole de Côte-d'Or est si riche qu'on a parfois du mal à choisir. Pour aiguiller les professionnels et les consommateurs, des guides existent, comme le "Guide des Meilleurs Vins de France", le "Guide vert", publié par La revue du vin de France, dont l'édition 2021 sort jeudi 12 novembre 2020. Il recense 5.500, issus de de 1.150 domaines français. En Bourgogne, 14 domaines y entrent cette année. C'est le cas du domaine Morey-Coffinet, à Chassagne-Montrachet. À la tête de ce vignoble familial, Thibaut Morey, qui met travaille selon les principes de la biodynamie. Pour lui, figurer dans ce guide, c'est "l'aboutissement d'un travail de toute l'année. D’être reconnu par des dégustateurs de cette renommée c'est une fierté pour nous".

Comment sont notés les domaines ? Les explications d'un "dégustateur"

Les "dégustateurs", ce sont ces professionnels du vin qui vont sur le terrain pour déterminer quels domaines seront dans le guide, et quelles notes ils auront - la notation va de une à trois étoiles. Pour la Côte de Nuits - mais aussi pour Chablis, Alsace et Corse - le dégustateur s'appelle Jean-Emmanuel Simond. Depuis 2005, il goûte des centaines voire des milliers de vins chaque année entre des dégustations au restaurant, chez des amis, dans des salons, dans les caves, dans les vignobles, dans les domaines."Tout ça se croise et on essaye d'avoir une vision la plus complète et objective possible sur une région", explique-t-il.