La Nouvelle Eco: 1400 salariés se sont reconvertis grâce aux conseillers en évolution dans les deux Charentes

En 2020, les conseillers en évolution professionnel ont aidé 1400 Charentais et Charentais-Maritime à se reconvertir. C'est un service public gratuit. Il est le reflet de la crise économique : depuis le confinement les secteurs avec le plus de demandes de reconversion sont le tourisme et la santé.

Leur métier, c’est de vous aider à changer le vôtre ! On parle des conseillers en évolution professionnels. L’an dernier, ils ont aidé 900 personnes à se reconvertir en Charente-Maritime. Plus de 500 en Charente. C’est un service gratuit proposé aux employés du secteur privé. Un conseiller vous reçoit par téléphone pendant près d’une heure et demie. Le travail s’étend ensuite sur plusieurs mois voire années.

Vanessa Gaquère est conseillère en évolution. Depuis plusieurs mois, elle reçoit de plus en plus de personnes dont le métier est touché de plein fouet par la crise du Covid-19. C'est le cas du secteur du tourisme et de la santé. Selon Vanessa Gaquère, de nombreux employés sont en souffrance depuis le confinement.

On ne laisse pas les gens seuls devants des ordinateurs

La premier rendez-vous dure environ une heure trente. "On ne prend pas des notes sur tout, on écoute", tient à rassurer Vanessa Gaquère. L'entretien se déroule avant tout sous forme d'une discussion. Les conseillers s'appuient également sur des logiciels informatiques qui proposent des métiers selon les envies et les profils.

Le centre en évolution dispose également d'un réseau professionnel. Autrement dit, lorsqu'une personne souhaite créer son entreprise, "on peut le mettre en relation avec des experts en création d'entreprise", précise Vanessa Gaquère.

Si vous souhaitez joindre un conseiller d’évolution professionnel, il faut appeler le 09 72 01 02 03. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement sur leur site internet.