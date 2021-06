La nouvelle éco : 150 postes en intérim pour les 24 Heures du Mans

L'agence d'intérim Abalone cherche 150 personnes pour les 24 Heures du Mans, le week-end des 21-22 août ainsi que les semaines précédente et suivante. Il s'agit de missions de nettoyage.

"Cette année il y a moins de public mais davantage de précautions, au final il y a un peu plus de postes que d'habitude à pourvoir", détaille la directrice de l'agence, Emmanuelle Mille.

"Ça fait des années qu'on organise le recrutement pour le nettoyage aux 24h. Par rapport à d'habitude on s'y prend un peu plus tard mais on pense trouver des gens qui cherchent du travail, soit pour l'été soit de façon plus durable."