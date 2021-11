Éoliennes : RTE signe un partenariat avec la SNSM dans les Pyrénées-Orientales

Daniel Armisen, délégué interrégionale de la SNSM dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude et Jean-Philippe Bonnet, délégué régionale RTE Méditerranée ont signé la convention de partenariat au Barcarès.

C'est une nouvelle étape dans la création du futur de futurs éoliennes en Méditerranée. Le Réseau d'Électricité de France (RTE) et trois antennes locales de la Société Nationales des Sauveteurs en Mer (SNSM) ont signé une convention de partenariat. Les antennes des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Héraut et celle des Pyrénées-Orientales et de l'Aude sont concernées. La signature s'est faite au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales.

Le Maire du Barcarès, Alain Ferrand, le délégué de la SNSM dans les Pyrénées-Orientales Daniel Armisen et le délégué régionale de RTE Méditerranée, Jean-Philippe Bonnet. © Radio France - Alia Doukali

Les bénévoles de la SNSM vont mener différentes actions de sensibilisations autour de la sécurité en mer après des salariés RTE. "Les agents RTE ne sont pas des marins, donc quand il y a une opération qui peut être délicate, ils nous alertent", explique Daniel Armisen, délégué de la SNSM dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. "Ça peut aussi être des actions ponctuelles de sécurité notamment quand ils ont des missions de positionnement de câblage en mer", précise le délégué de la SNSM.

Pour aller travailler en mer, ça ne s'improvise pas, il faut connaître les règles - Jean-Philippe Bonnet

Ce partenariat rassure les agents du Réseau d'Électricité France, ajoute Jean-Philippe Bonnet, délégué régionale de RTE Méditerranée : "On sait bien que si demain, on a des avaries sur un câble électrique, il faudra qu'on puisse intervenir, donc on est très content de savoir qu'on pourra compter sur la SNSM en cas de besoin."

En contrepartie, RTE subventionne la SNSM à hauteur de 3 000 euros par an, pendant cinq ans, pour chacune des trois antennes locales concernées par le partenariat. "Il s'agit d'un don que l'on fait pour soutenir la SNSM et parce qu'on sait que demain, nous aurons besoin de ses compétences et de sa vigilance", raconte Jean-Philippe Bonnet. "C'est bien parce que RTE va devoir travailler en mer, que l'on a besoin que la SNSM se développe", poursuit-il. Cette subvention contribue à la rénovation de la flotte des navires de la SNSM en 2021.