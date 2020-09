La Nouvelle Eco : A Châlons, une centaine de commerçants propose des tarifs réduits

C'est souvent l'occasion pour les clients de faire des bonnes affaires : la foire de Châlons, deuxième foire agricole de France. En raison du contexte sanitaire, elle n'aura pas lieu cette année. Mais les clients pourront quand même bénéficier de réductions entre le 4 et le 14 septembre 2020. Dans le cadre de l'opération " J'achète châlonnais à prix foire ", une centaine de commerçants et exposants de la ville propose les mêmes prix que ceux pratiqués pendant la foire. Des prix qui peuvent atteindre -50% sur certains produits.

Pour les commerçants, c'est l'occasion de faire revenir les clients comme l'explique Axel Bardin, de la menuiserie du Soleil et spécialisé dans la vente de fenêtres, portes d'entrée, portails, vérandas : "On avait négocié des prix foire auprès de nos fournisseurs comme tous les ans et et quand on a appris l'annulation de la foire, on ne voulait pas ne pas faire bénéficier nos clients des prix de la foire. Le bassin chalonnais a besoin d'une reprise commerciale et on doit tous jouer le jeu pour que tout le monde s'y retrouve. C'est toujours meilleur quand on a du client et de la commande. Si on participe pas aux opérations et qu'on reste tout seul dans son magasin, on appelle pas le client. " Pour faire profiter un maximum les clients de ces prix attractifs, Axel Bardin poursuivra l'opération jusqu'au 30 septembre.

Animations et concerts

Pour Audrey Collard, de l'entreprise Collard et Fils, spécialisé dans la vente et la location de deux roues et de matériel agricole, l'opération est primordiale pour la santé de l'entreprise : " Le but, c'est de faire venir les clients, de faire du trafic en magasin. Si on met pas cette dynamique, la saison va s'éteindre progressivement. Il faut qu'on fasse venir nos clients plutôt qu'ils viennent en mars ou avril. "

Les commerçants châlonnais appliquent des prix foire Copier

Pour conserver l'ambiance authentique de la foire, le magasin propose des animations : " On a de la chance d'avoir un parking assez grand donc on aura un jeu concours, des démonstrations, un espace convivial, des animations intérieures et extérieures au magasin. Un concert sera aussi proposé chaque soir, place de la République, au bar le Sacobri.

Au total, 104 commerces participent à l'opération : 67 entreprises à Châlons, le respecte répartis sur l'agglomération avec 13 adresses à Saint Memmie et 4 à Saint Martin. La liste des commerçants qui participent à l'opération est à retrouver, à partir de jeudi, sur le site de l'UCIA.

Retrouvez la chronique “La nouvelle éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Champagne-Ardenne

France Bleu Champagne-Ardenne est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?