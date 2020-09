La nouvelle éco : des ventes "record" inattendues cet été dans les magasins Hyperboissons de Besançon

À Besançon, les deux magasins du caviste Hyperboissons avaient accusé une perte d'environ 400.000 euros de chiffre d'affaires sur les deux mois de confinement du printemps dernier. Les deux boutiques étaient restées fermées de mi-mars à mi-mai "en tous cas celle de la ZAC Châteaufarine, et durant le premier mois celle de la ZAC Valentin où j'avais ensuite mis en place un petit 'drive' que je tenais moi-même quelques heures chaque jour", précise le patron, Christophe Vichot, "parce que mes 10 salariés étaient au chômage partiel et que je voulais de toutes façons ne leur faire prendre aucun risque au niveau sanitaire". Mais aujourd'hui, c'est un peu le jour et la nuit grâce à ces deux derniers mois d'été qui viennent de s'écouler très positivement. Et à un niveau assez inattendu, même !

Beaucoup plus de ventes que durant l'été 2019

Durant cet été 2020, "on a fait +17% de chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2019" ! Christophe Vichot est d'autant plus agréablement surpris "parce qu'on n'a vraiment fourni _aucun client pour des mariages cet été_, contrairement aux années 'habituelles' où les mariages représentent une grosse partie de nos ventes, comme les vide-greniers" qui n'ont pu être que très peu organisés également jusqu'à présent... Mais à qui, les deux magasins Hyperboissons de Besançon, ont donc tant vendu alors ?

Pour décompresser du confinement en famille et entre amis ?

"Au particulier, tout simplement", détaille Christophe Vichot : "mais très souvent et en grande quantité ! Chaque fois ou presque, c'était carrément au moins une caisse de bières et un carton de vin (rosé surtout) et non plus 1, 2 ou 3 bouteilles comme 'avant'. Et pareil, pour les jus de fruits ou les sodas", ajoute également le patron bisontin d'Hyperboissons... "Les gens sont a priori bien moins partis en vacances et je pense aussi qu'ils ont vraiment eu envie et besoin cet été de décompresser de ces deux mois compliqués de confinement en passant des moments conviviaux en famille et entre amis".

Impossible malgré tout d'espérer combler la totalité du manque à gagner de 2020

Et cette belle relance estivale peut-elle se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, avec notamment les traditionnelles foires aux vins de septembre ? Oui, mais d'une façon adaptée à la situation sanitaire : "je ne peux pas prendre le risque d'organiser une soirée découverte/dégustations en réunissant à l'intérieur de mes magasins 200 clients et producteurs de vins comme on le faisait par exemple les autres années", précise Christophe Vichot. "Du coup, on va faire une période plus longue de promotions sur deux semaines". De quoi ainsi redonner un peu plus de couleurs à la trésorerie de ses deux magasins bisontins, "mais ça ne pourra pas compenser nos pertes de chiffre d'affaires du confinement... même si au final, je pense malgré tout pouvoir rembourser en une seule fois le PGE (Prêt Garanti par l'Etat) dès la fin de cette année 2020".

Pour Christophe Vichot, ça sera donc "a priori _moins pire que mes craintes du printemps_. Mais aussi parce qu'avant le confinement, nous avions une santé financière stable et solide à Hyperboissons, ce qui n'est malheureusement pas le cas de nombreuses autres entreprises tous secteurs confondus qui, elles, auront sans doute beaucoup de mal à se relever de ces nouvelles difficultés imposées par le coronavirus"...

