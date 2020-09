La nouvelle éco : l'agence d'événementiel Pulls Event veut créer l'événement de demain grâce au numérique

Les nombreux événements repoussés ou annulés ont cloué au sol les agences d’événementiel lors de la crise sanitaire. C'est le cas de l'agence limougeaude Pulls Event qui a dû s’adapter et trouver de nouvelles solutions pour préparer l'avenir dans un contexte de crise économique.

"L’événementiel est à un tournant de son histoire", explique Xavier Marbouty, le directeur de l'agence d'événementiel Pulls Event à Limoges. Pour relancer le secteur, les organisateurs sont obligés de repenser leur méthode de travail. Alors l'agence limougeaude se projette, loin, en 2025. Elle a mis à profit cette période de confinement pour se relancer et imaginer les futurs échanges entre les visiteurs, les exposants et les organisateurs étant donné les règles sanitaires qui se sont ancrées dans notre quotidien.

De nouveaux outils numériques permettront l'événement de demain

Pendant le confinement, l'agence Pulls Event a analysé les comportements et les méthodes de consommation des personnes, en particulier la jeune génération qui, "grâce aux outils numériques n'a pas été trop perturbée, remarque Xavier Marbouty, on s'est dit que c'est cette génération là qui viendrait sur les salons et les salles d'exposition dans quelques années."

Rien ne remplacera le contact humain, la présence et l'échange

Pulls Event va devenir Global Event pour marquer son évolution post-covid car "on a rajouté des composantes à notre métier comme le numérique essentiellement, la 3D, la réalité virtuelle...pour gérer les stands". L'agence a pris conscience de l'importance du numérique même si selon son directeur "l'événement de demain n'est pas en tout numérique. Rien ne remplacera le contact humain, la présence et l'échange. C'est un tel manque pour les gens de se retrouver que le public vient, afflux et est très content".