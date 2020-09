La nouvelle éco : Falk, spécialisé dans le jouet, voit son activité redémarrer depuis la fin du confinement

Tous les matins France Bleu Besançon ouvre la porte des entreprises, des commerces et des artisans pour voir comment se passe la reprise. Pour l'entreprise Falk, spécialisée dans le jouet, l'activité redémarre, malgré quelque inquiétudes avant la période cruciale de Noel.

L'entreprise Falk est spécialisée dans le jouet depuis 70 ans. Cette entreprise familiale est implantée à Oyonnax, dans le massif jurassien depuis trois générations.

Avec la période de confinement, l'entreprise à vu son activité ralentie. "On a dû fermer la société pendant quinze jours. Nos salariés ont été mis au chômage partiel", explique Mickaël Petit, le directeur marketing de Falk.

L'entreprise, experte en véhicules pour enfants, a pu reprendre son activité rapidement, "et il y avait beaucoup de commandes", raconte Mickaël Petit. "Avec le confinement, les gens avaient besoin d'occuper les enfants, ils se sont équipé avec des jouets plein air", constate le directeur marketing de Falk. Durant cette période, c'est surtout sur la vente en ligne qui a été prise d'assaut.

"On a de la chance, il y a eu un beau rebond avec la vente des jouets plein air. Alors financièrement, ça équilibre, on éponge les pertes dû au confinement. Finalement, on va terminer l'année avec des chiffres à peu près égaux par rapport à ceux de l'année dernière", raconte Mickaël Petit, soulagé.

À présent, l'entreprise de jouet se focalise sur son prochain challenge : la période de Noel. "C'est 50 % de notre chiffre d'affaire qui se joue, c'est une période cruciale pour nous", affirme le directeur marketing de l'entreprise.

Mais avec la crise économique qui s'annonce, Falk craint une baisse des ventes de jouets à Noel. "C'est fatalement une inquiétude pour nous. On sait qu'il y aura une augmentation du chômage, ça va réduire le panier moyen du consommateur. Il y aura certainement une baisse, c'est inévitable", se désole Mickaël Petit.

Pour autant il se dit "confiant et positif" quant aux semaines à venir, "même si c'est un peu le flou, car on se demande où ça va aller".

