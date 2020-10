La Nouvelle éco : le Festival international du cirque de Grenoble reporté en janvier

Nicolas Crozel - On parle d'un report en janvier et pas d'une annulation...

Thomas Bonzy - Effectivement c'est un report. Parce que l'on pense à tous les acteurs : le monde du spectacle et de l'événement, les entreprises du son, la lumière, les intermittents, et évidemment les artistes... 400 chambres sont réservées à Grenoble. Bien entendu on pense aussi à nos partenaires comme France Bleu Isère, la Région le Département, etc. Cet événement ne sera pas annulé, il ne sera que reporté. Nous ne sommes ni médecins, ni décideurs publics ; on respecte les décisions qui sont prises et nous avons évidemment en tête l'allocution du président du 12 mars à l'occasion de laquelle il précise qu'il n'ajouterait pas - je cite : "aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage des fins de mois difficiles pour les salariés", et il affirmait prendre toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique.

C'est un pari que vous faites, rien ne nous dit malheureusement que ça puisse aller mieux en janvier. Pourquoi vous ne pouviez pas l'assurer au mois de novembre? La jauge limitée à 1.000 personnes? Ce n'était pas rentable au Palais des Sports?

En réalité il y a deux raisons. La première : les incertitudes, à savoir que nous étions encore il y a quelques semaines à une jauge à 3.000. Nous sommes passés brutalement à une jauge à 1.000. L'économie ne peut pas vivre au rythme de cette incertitude. S'agissant de la jauge à 1.000, nous envisagions de maintenir mais lorsque l'on interroge le gouvernement et plus exactement le ministère de la culture au sujet du plan de relance qui prévoit 2 milliards pour la culture, et 220 millions pour le spectacle vivant privé, 100 millions pour la compensation lié au handicap de la distanciation physique, nous n'avons ni son, ni image. Lorsque l'on interroge notre loueur qui est la Ville de Grenoble sur l'adaptation ou pas de sa grille tarifaire par rapport à une limitation du nombre de spectateurs...

... que ce soit moins cher car il y a moins de monde?

Je comprends que ce ne soit pas moins cher. On demande s'ils (la mairie de Grenoble, ndlr) entendent prendre une mesure particulière en faveur de l'économie et de ce monde de la culture. Nous n'avons pas de réponse non plus .

Est-ce que la structure serait menacée s'il n'y avait pas d'édition cet hiver?

D'abord la 19e édition aura lieu. Nous sommes des entrepreneurs responsables. Guy Chanal a toujours assumé ses responsabilités. Face aux dépenses à engager, nous préférons, par sécurité, reporter la 19e édition. Je rappelle qu'il y a un mois et demi tout le monde était dehors et pouvait être en vacances! Les temps ont changé mais nous restons optimistes sur l'avenir. Nous espérons que dans trois mois, par les décisions qui ont été prises, nous serons en capacité de tenir le festival. A défaut on envisagera peut-être de le décaler.