La nouvelle éco : les producteurs de vins d'appellations en Bourgogne, "oubliés" par le gouvernement

Les producteurs de vins d'appellations en Bourgogne attendent eux aussi un geste fiscal du gouvernement. Touchés par la crise sanitaire, ils regrettent que les exonérations de charges ne les concernent que très partiellement. "On est les oubliés du plan de soutien, ça fait des mois qu'on en parle et qu'on essaye d'alerter le gouvernement, déplore Thiébault Huber, le président de la confédération des appellations viticoles de Bourgogne. Pourtant on représente quand même 500 000 emplois, 12 milliards et demi d'euros dans la balance commerciale mais on ne reçoit aucune aide de soutien alors qu'on a maintenu nos salariés et nos activités. On essaye tant bien que mal de s'en sortir dans cette conjoncture très compliquée."

Miser sur les fêtes

Les producteurs de vins d'appellations de Bourgogne et de Bordeaux ont bien tenté de mettre la pression au gouvernement au début du mois, pour demander à l'exécutif de réduire le taux de la TVA sur les boissons alcooliques dans les restaurants à 10%. "On s'était dit que c'était peut-être une mesure qui pouvait faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire soutenir à la fois les restaurateurs et la filière viticole", argue Thiébault Huber. Mais le gouvernement leur a répondu par une fin de non-recevoir. Ils n'ont pas obtenu non plus de défiscalisation de leurs stocks de bouteilles, qui n'ont pas pu être exportées. "En temps normal, 50% de nos vins de Bourgogne sont exportés, mais là on a un recul de plus de 20% de notre exploitation. Ces stocks se retrouvent dans nos comptabilités et qui sont, derrière, fiscalisées."

Thiébault Huber et l'ensemble de la filière espèrent pouvoir sauver les meubles avec la période des fêtes. "Si on n'a pas cette activité, si on ne rencontre pas non clients sur les foires qu'on fait d'habitude en fin d'année, ça va être une catastrophe."