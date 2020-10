La nouvelle éco en Dordogne : une nouvelle entreprise pour le nettoyage et l'entretien des tombes

Guillaume Ulinski à Daglan a créé son entreprise pour fleurir et entretenir les tombes à Daglan et dans un périmètre de 40 kilomètres autour de la commune périgourdine. Ce service s'adresse à la fois aux familles éloignées et aux personnes âgées mais aussi à celles qui n'aiment pas les cimetières.

Après une carrière dans l'automobile, Guillaume Ulinski s'est reconverti et a lancé son entreprise d'entretien des tombes en plein confinement. Le dossier de création de Mémoire Entretenue a pris plus de temps que prévu et le Périgourdin n'a pu se lancer véritablement qu'au déconfinement.

Guillaume Ulinski, créateur de Mémoire Entretenue à Daglanc Copier

Cette entreprise propose d'entretenir et/ou de fleurir les tombes des proches décédés dans les cimetières de Daglan et des communes situées dans un périmètre d'un quarantaine de kilomètres aux alentours. Guillaume Ulinski s'est rendu compte que ce type de service manquait en Dordogne. Il estime qu'il est le seul aujourd'hui dans le département à avoir une entreprise dédiée pour l'entretien des tombes.

Environ 110 euros pour nettoyer et fleurir une tombe en granit

Actuellement, Guillaume Ulinski compte une quinzaine de clients. Ce sont soit des personnes qui habitent très loin et qui souhaitent malgré tout entretenir la tombe d'un proche, ou bien des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, ou encore des personnes pour qui c'est trop difficile d'aller se recueillir dans un cimetière.

Le coût d'entretien d'une tombe varie explique le créateur de Mémoire Entretenue, "cela dépend du matériau, de la taille et de l'état de la tombe". Il utilise des jets à haute pression et des produits biodégradables pour nettoyer les tombes. Il faut compter environ 135 euros pour une tombe en ciment, et aux alentours de 110 euros pour nettoyer et fleurir une sépulture en granit.

Une obligation légale d'entretenir les tombes

Pour chaque tombe, le gérant envoie une photo avant et une photo après pour montrer ce qui a été fait. Par ailleurs, l'entretien des tombes est une obligation légale pour le propriétaire de l'emplacement dans le cimetière et après sa mort pour les héritiers explique Guillaume Ulinski. Si la tombe n'est pas entretenue, le conseil municipal de la commune établi un avis. Si dans les trois ans personne ne se manifeste, la municipalité est en droit de récupérer l'emplacement.

Mémoire entretenue, rue de la République à Daglan. Contact tel : 06.50.83.81.57