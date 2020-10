La nouvelle éco : "Ça va devenir compliqué pour beaucoup d'entreprises déjà fragilisées"

Retour à la case confinement pour faire face à la virulence automnale du coronavirus mais cette fois, "le pays doit continuer de tourner", comme l'a dit le président de la République ce mercredi soir lors de sa déclaration.

"Ça va être compliqué de continuer à travailler même si sur le fond on a l'impression qu'on veut donner sa chance à l'économie de continuer à perdurer", estime Daniel Villareale, un des représentants patronaux dans la Loire puisqu'il préside la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de la Loire, intervenant dans la Nouvelle éco ce jeudi matin sur FBSEL.

"Ça va devenir invivable pour les restaurants, les bars, et tous les commerçants qui ont subi les conséquences des attentats, les gilets jaunes, les grèves, puis la Covid et à nouveau le confinement. Ces entreprises sont fragilisées depuis longtemps", constate-t-il. "Je pense à la déception de tous sont qui ont consenti des efforts pour mettre en place les gestes barrières et qui sont contraints de fermer aujourd'hui. Ça doit être très dur à vivre et j'ai peur que certains soient tentés de jeter l'éponge. Les aides [économiques, du gouvernement] ne compensent jamais le chiffre d'affaires qu'on a perdu. Et puis [pour y avoir droit] il faut pouvoir rentrer dans les cases. Malheureusement il y a plein de trous dans la raquette, des entreprises qui ne sont pas dans les secteurs fléchés par le gouvernement".

Avant de tirer le rideau pour un mois, beaucoup de commerçants annoncent qu'ils seront ouverts plus tard que d'habitude ce jeudi soir, dans la limite de ce qu'impose le couvre feu. C'est le cas de plusieurs enseignes indépendantes du centre ville de Saint-Étienne.