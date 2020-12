La nouvelle éco : à Longueau, une Halle des antiquaires pour les adeptes des brocantes

C'est un peu comme entrer dans une immense maison qui traverse les âges : des bibelots, de la vaisselle, des meubles en bois, en rotin...

Le 16 octobre dernier, trois antiquaires décident d'ouvrir à Longueau "La Halle des antiquaires". Parmi eux, deux viennent de la Galerie des antiquaires du quartier Saint Leu d'Amiens, qui doit bientôt fermer. C'est le cas de Morris Richard qui voit depuis l'ouverture "beaucoup de nouvelles personnes qui attendaient un petit peu ce genre de boutique. Donc notre clientèle nous a suivis parce que curieuse et on a la surprise de voir de nouvelles têtes". Il a aussi développé avec ses deux collègues une présence sur les réseaux sociaux mais il veut avant tout conserver "un rapport direct avec les clients".

Trois coups d'oeil différents

Et la boutique est agencée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace cloisonné entre les espaces des trois antiquaires : "Ce ne sont pas trois galeries juxtaposées" explique en souriant Gilles Acloque, pour qui cette aventure est une reconversion professionnelle. Pour lui, l'union fait la force et se regrouper est un véritable atout : "Les gens découvrent d'autres objets et c'est assez _complémentaire_. Ceux qui vont à la Galerie Saint Leu n'allaient pas forcément dans d'autres magasins. Donc non seulement on a trois coups d’œil différents mais on a trois publics et on ramène les nôtres".

Des objets dès cinq euros

L'ouverture de cette halle était d'abord prévue en avril avant d'être reportée à cause du confinement. Elle est repoussée au 16 octobre. Quelques jours plus tard, le second confinement est décrété. Les trois antiquaires n'ont donc véritablement pu ouvrir leurs portes que depuis fin novembre

Et il y en a pour tout le monde dans cette halle où les prix démarrent à cinq euros.