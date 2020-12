La nouvelle éco : les raquettes du Pilat Evvo espèrent profiter de l'arrivée de la neige

Alors que la neige arrive et que les remontées mécaniques ne fonctionnent pas, de nombreux amateurs de montagne redécouvrent la raquette. Une bonne nouvelle pour Olivier Reboullet, le responsable innovation de la marque Evvo, marque locale de raquettes, qui est assemblée à Bourg-Argental au sein de l'entreprise MPI.

France Bleu : comment avez-vous eu cette idée de produire des raquettes ?

Olivier Reboullet : L'idée c'était de produire une raquette innovante, vraiment adaptée aux besoins des utilisateurs. C'est pour ca qu'on a passé beaucoup de temps sur le terrain à essayer différents prototypes et c'est comme ça qu'on est arrivés a un concept complètement nouveau très axé sur le confort de marche.

À quoi elles ressemblent ces raquettes ?

Elles ressemblent à de grosses crocks ou à des sabots. Elle s'enfilent comme une basket.

Vous travaillez avec des entreprises d'Ardèche du Rhône et de Haute-Loire. C'est important ?

Oui, on l'a d'ailleurs inscrit dans les valeurs de la marque Evvo. On voulait travailler en locale. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai savoir-faire chez nous et que ça ne servait à rien d'aller chercher ailleurs pour concevoir ce produit.

Les remontées mécaniques sont fermées en station. Les amateurs de neige se tournent vers la luge et les raquettes. Vous voyez une demande particulière ?

On aurait dû avoir des prévisions de ventes pour cet hiver à partir de mars 2020. Cela n'a pas été possible à cause du premier confinement. On s'est retrouvés sans visibilité. Et depuis quinze jours trois semaines on voit un vrai engouement pour la raquette.