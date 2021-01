La nouvelle éco : "affligés", les restaurateurs alsaciens dans le flou le plus total

La réouverture des restaurants le 20 janvier semble de plus en plus compromise. Jacques Chomentowski président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l'UMIH du Bas-Rhin et patron du bar le "Coco Lobo" à Strasbourg est l'invité de France Bleu Alsace.

Quand est-ce que les restaurants vont-ils pouvoir rouvrir ? La réouverture le 20 janvier semble de plus en plus compromise. Une réunion est prévue ce mardi après-midi à Bercy. "Ca fait déjà plusieurs semaines qu'on n'y croit pas. On est affligé de ne pas avoir de perspectives. Quand on me demande je dis autour du 15 mars....", explique Jacques Chomentowski, président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l'UMIH du Bas-Rhin sur France Bleu Alsace.

La stratégie vaccinale critiquée

Le patron du bar le "Coco Lobo" est également très critique vis-à-vis de la stratégie vaccinale en France "on nous disait qu'on pourra revivre quand il y aura un vaccin et maintenant qu'il est là on nous qu'on peut pas s'en servir!".

