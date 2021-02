La nouvelle éco : la boulangerie auxerroise "Du pain au levain" récompensée

La jeune chambre économique d'Auxerre récompense des commerces qui font des efforts en matière de développement durable. La boulangerie "Du levain au pain" à Auxerre a été primé pour son engagement auprès de producteurs de la région et son souci de réduire ses emballages.

La boulangerie "Du levain au pain" à Auxerre a été distinguée par la jeune chambre économique d'Auxerre pour ses efforts en matière de développement durable. Alexis Peuzin à ouvert sa boutique en 2019 dans la rue du Temple à Auxerre.

Vous avez ouvert votre boutique il y a deux ans en misant sur le retour aux sources, le gout. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Cela passe déjà dans le choix des matières premières avec lesquelles nous travaillons. Nous avons choisi des matières premières de qualité et de la région, c'est une plus-value pour nos produits. La farine vient de Gien à quatre vingt kilomètres d'ici et le lait vient de La vache à roulette, un producteur de Puisaye. Nous essayons de rester sur le local avec aussi un miel de l'Yonne. car dans notre métier, ce ne sont pas les recettes qui sont compliquées mais les matières premières qui vont la différence et le goût. Cela change tout.

Des efforts sur vos produits qui se retrouvent aussi sur vos emballages. Expliquez-nous.

Nous avons choisi des emballages neutres, en papier kraft car en matière de déchets il est difficile de limiter son impact sur l'environnement. Les clients nous les rapportent et cela permet de réduire quand même le nombre de déchets. C'est d’ailleurs l'une des conditions du label Boulangers de France que nous avons obtenu en septembre 2020. En plus du tout maison, il faut prouver que l'on est engagé dans la lutte contre les déchets, que l'on a une démarche écoresponsable.

Est-ce que ces efforts représentent un surcoût ou s’intègrent-ils bien dans le fonctionnement de la boutique ?

Il fait tout d'abord en avoir envie. Un emballage en soi cela ne représente rien mais multiplié par des milliers cela devient tout de suite plus significatif. Et mine de rien, si chacun fait un peu attention, on peut arriver à préserver l'environnement.