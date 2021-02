La nouvelle éco: le Daily Amiénois met en avant les entreprises de la Somme

Le Daily Amiénois est un magazine mensuel qui propose de parler des chefs d'entreprises du secteur et de faire leur promotion.

Mettre en avant les entreprises de la région. C'est le but que s'est donné le Daily Amiénois un magazine mensuel gratuit crée en octobre 2019 par Jean-Marc Vernes. Le Daily Amiénois est à retrouver dans les bars, les restaurants, les cabinets dentaires, chez les médecins, les banques et dans les loges du stade de la Licorne et chez les Gothiques.

Jean-Marc Vernes détaille comment lui est venu l'idée de créer le Daily Amiénois en 2019 Copier