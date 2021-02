La nouvelle éco : pas de coup de mou pour le patron drômois qui exporte en Asie

Son entreprise est basée à Lyon, mais lui est originaire de Montélimar : Corentin Lupiéri a créé en janvier 2020 la société Imex-Co. L'entreprise est spécialisée dans le négoce international et l'exportation de produits d’hygiène et de soin. Fort de son expérience pendant 4 ans à Bangkok, le jeune patron a bien compris l'engouement des étrangers pour le made in France. "Si les consommateurs asiatiques sont friands de cosmétiques français", explique Corentin Lupiéri, "ils n'ont pas toujours les moyens de s'offrir des rouges à lèvres ou des parfums alors que des produits du quotidien comme nous on le propose sont accessibles". C'est pour cette raison qu'Imex-Co a créé sa propre gamme de disques ou de produits démaquillants élaborés dans une usine alsacienne.

La Covid quelques semaines seulement après les débuts

A peine créée début 2020, Imex-Co a du affronter sa première tempête : la pandémie de covid. Mais heureusement, malgré les inquiétudes, l'activité a pu continuer. Les usines dont dépendait la société ont repris rapidement leur production et l'exportation aussi. Finalement, le virus n'a pas eu beaucoup d'impact sur la vie de l'entreprise. Pour l'année à venir, l'objectif est de continuer à se concentrer sur l'Asie du sud-est. Notamment grâce à un contrat décroché récemment en Corée du sud.

Corentin Lupiéri était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :