La nouvelle éco : le bâtiment cherche (toujours) de la main d'œuvre

Depuis le début de la crise sanitaire, l'artisanat a résisté de manière très inégale. L'artisanat d'art, l'évènementiel (photographes, imprimeurs, traiteurs etc) ont sombré. Mais le bâtiment a tiré son épingle du jeu grâce à la très forte demande en rénovation-aménagement intérieur et extérieur. Le manque de main d'œuvre est criant, en apprentissage et en personnel qualifié.

Fin 2020, au centre de formation de Cunac, on avait une centaine d'offres pour les apprentis dans le bâtiment. Mais les restaurateurs aussi anticipent la réouverture et cherchent des jeunes en BEP voire en Bac pro et BTS - Jean-Michel Camps président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn

Pourtant les offres pullulent, carreleurs, menuisiers, plombiers, électriciens, maçons sont recherchés de toutes parts. L'image de marque de ces métiers manuels a évolué mais les filières longues ont encore la préférence des familles. Pourtant l'apprentissage c'est "80% de chances de trouver immédiatement un emploi", assure Jean-Michel Camps. La pénibilité a aussi évolué, grâce à la mécanisation. Dans le Tarn à Cunac, les inscriptions ont augmenté de 6% à la rentrée dernière par rapport à septembre 2019. Mais ça n'est pas suffisant pour pourvoir les offres d'emploi.

Les antennes des centres de formation des chambres des métiers et de l'artisanat (URMA, université régionale des métiers de l'artisanat) se trouvent chez nous :

Haute-Garonne : chemin de la Pyramide à Muret

Tarn : 112 Route des Templiers à Cunac entre Albi et Villefranche d'Albigeois

entre Albi et Villefranche d'Albigeois Tarn-et-Garonne : 11, rue Ernest Mercadier - Z.I. Nord à Montauban

Gers : 1, avenue de la République à Pavie

Ariège : 2, Rue Jean Moulin à Foix

Hautes-Pyrénées : 1 Rue Pierre Latecoere - Zone Bastillac Sud à Tarbes

Lot : Rue Sainte Ambroise à Cahors

Aveyron : PA de Cantaranne - Rue des Métiers à Onet-le-Château

Aude : 22 Avenue des Genêts à Lézignan-Corbières

Portes Ouvertes le samedi 27 mars.

