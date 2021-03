Dans l'Yonne, une entreprise innove en créant des bornes de désinfection sans contact

Il y a tout juste un an, le 17 mars 2020, la France débutait son premier confinement pour tenter d'enrayer la pandémie du coronavirus. Un coup d'arrêt inédit dans le secteur économique qui a aussi donné des idées aux plus entreprenants comme TPMS Métal, une entreprise de découpe de métaux installée à Aillant-sur-Tholon, dans l'Yonne. Elle a mis au point des bornes de désinfection sans contact et multicolores. Aujourd'hui, comment se porte cette entreprise de 35 salariés ? Fernando Dias Goncalves est le directeur de TPMS métal.

Il y a un an, vous avez mis au point une borne de désinfection. Sa commercialisation a-t-elle atteint son objectif?

Oui, largement et on l'a même dépassé. Et, depuis, on a créé de nouvelles bornes, d'ailleurs, en plusieurs matières. Elles ont évolué dans le bon sens et nous en sommes à plus de 100.000 bornes vendues actuellement.

Cela veut dire que la demande s'est affinée de la part de vos clients?

Non. C'est surtout qu'il y a beaucoup de concurrence qui s'est glissée dans la brèche et on a toujours voulu se distinguer des autres. Du coup, on a fait évoluer nos bornes avec de nouvelles propositions. Par exemple en ajoutant du bois et du plastique, en les personnalisant et surtout, en mettant en avant le made in France et le made in Bourgogne.

La clientèle vient-elle essentiellement de Bourgogne ?

Non, elle vient de la France entière, même de l'étranger. On en a livré en Pologne, en Roumanie, en Espagne, au Portugal, en Italie. Après, dans la métropole et dans les villes françaises comme la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane. En Guyane, nous avons livré plus de cinq cents bornes.

TPMS travaille sur la découpe de métaux. Globalement, comment se porte ce marché depuis un an ?

Notre secteur se porte plutôt pas mal aujourd'hui. Nous observons un faible ralentissement depuis le deuxième confinement, mais qui reste encore très gérable, notre travail est encore assez soutenu aujourd'hui. Ce qui nous gêne le plus, ce sont les augmentations de prix des matières premières. Plus de 50% depuis le 1er janvier. Je pense qu'il n'y a plus rien de produit dans les forges ou fonderies en France. Du coup, ce qu'on achetait 600 euros la tonne, on le trouve aujourd'hui à 1.250 euros la tonne. Donc, c'est très, très compliqué de revendre nos produits au même prix car le coût de la matière première dans une pièce peut représenter de 30 à 80%, donc c'est vraiment pénalisant.

Si on met de côté les fameuses bornes de désinfection, pour quels autres secteurs travaillez-vous ?

Nous faisons du mobilier art déco. On fait du présentoir pour le luxe, pour Dior, pour Guerlain, Vuitton. Après, on travaille aussi dans le médical et nous avons également une gamme de cache climatiseurs que nous sommes les seuls à produire en France. On a déposé un brevet où il y a un temps de montage de moins d'une minute par rapport aux concurrents.