La nouvelle éco : des chalets de Noël pour sauver les restos

Ce n'est pas encore le jour tant espéré de la réouverture des restaurants, mais c'est un moyen de soutenir les professionnels du secteur. Pour aider les restaurateurs, très touchés par la crise, la ville de Beauvais prête deux de ses chalets de Noël pour héberger les restaurants de la ville et leur permettre de montrer qu'ils sont toujours là. Ils peuvent vendre leurs plats à emporter en plein air, en respectant les gestes barrière. Ce dispositif baptisé "Place aux restos" est né d'un partenariat entre l'enseigne Métro et l'UMIH, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. Et la ville de Beauvais met ses chalets à disposition gratuitement.

Les restaurateurs se relaient par roulement tous les mercredis et samedis, jours de marché. Et devant les chalets, règnent la bonne humeur et la joie de se retrouver. Réécoutez le reportage de France Bleu Picardie ci-dessous.

La nouvelle éco : des chalets de Noël pour sauver les restaurants Copier

Une opération similaire devrait bientôt démarrer à Amiens.

Les chalets à Beauvais sont rue Carnot, près de la place Jeanne Hachette, tous les mercredis et samedis midi.