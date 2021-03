La Nouvelle Eco : trouver un stage dans l'hôtellerie-restauration, le parcours du combattant des élèves

Les élèves de BTS et de Bac Professionnel de l'hôtellerie-restauration essuient en moyenne une dizaine de refus avant de trouver un stage chez un professionnel.

Pour les élèves de BTS et de Bac Professionnel de l'école Saint Martin à Amiens, les cours se terminent fin avril mais ce n'est pas encore les vacances. Cette année, ils doivent redoubler d'efforts pour trouver des stages d'été dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Consciente des difficultés liées à la crise sanitaire, l'école donne plus de temps aux élèves pour trouver et effectuer leurs stages.

Malgré des hôtels toujours ouverts, c'est le secteur qui accepte le moins de stagiaires remarquent les professeurs. Contrairement au milieu de la restauration qui attire toujours autant les jeunes. La cuisine est la branche la plus demandée mais les places sont chères. Exceptionnellement, certains élèves vont devoir se tourner vers la restauration collective par exemple, dans les écoles, ou encore vers les boulangeries et les pâtisseries au lieu de privilégier les restaurants gastronomiques.