La Nouvelle Eco : deux jeunes diplômés d'Amiens créent leur boîte de coaching sportif en ligne

Omax Coaching, une entreprise de remise en forme, créée par 2 copains à Amiens, William et Samuel, vient de naître. Les deux jeunes sportifs de 26 et 23 ans donnaient des cours de sport gratuits au parc Saint Pierre, désormais ce sont des cours à domicile et à distance en tant que professionnels.