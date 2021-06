La nouvelle éco : le garage auto de Roger Naulin à Seignelay redémarre son activité avec le déconfinement

Même s'ils sont restés ouverts durant toute la crise sanitaire, avec les périodes de confinement, les garagistes connaissent une activité en dents de scie depuis plus d'un an. Une activité qui reprend bien aujourd'hui avec l'approche des beaux jours et l'approche des vacances d'été. Roger Naudin, un gérant du garage Renault Dacia à Seignelay (Yonne).

Comment se porte votre garage aujourd'hui ?

Avec tous ces épisodes de crise sanitaire, le garage va bien malgré tout. On a été impacté lors du premier confinement. Les mois de février et mars 2020, cela a été un vrai coup de massue quand on nous a dits qu'il fallait fermer pour protéger les gens. Nous avons ensuite repris le travail mais au ralenti. L'Etat avait mis en place des mesures importantes pour sauvegarder nos activités, et puis nous avons été moins impactés que d'autres corps de métier. Aujourd'hui, on voit bien que l'activité redémarre. L'Atelier fait le plein puisque les gens roulent davantage, on l'a vu ces derniers week-ends et avec la préparation des vacances.

Depuis le 19 mai et le début du processus de déconfinement du pays, avez-vous retrouvé votre rythme de travail d'avant-crise ?

Nous n'avons pas repris à 100 % notre activité notamment pour ce qui est de la carrosserie. Avec le confinement, la sinistralité a fortement diminué ce qui fait que notre activité de carrosserie n'est pour l'instant que de 75 %.

Vous êtes spécialisé dans la réparation, mais vous faites également de la vente de voitures neuves et d'occasion. Est-ce que les clients se ruent sur vos bonnes affaires ?

C'est un secteur qui est au ralenti. Je pense que du fait que les gens roulent moins, la mobilité n'est pas devenue une priorité. Ils s'intéressent un peu plus à la rénovation de leur maison, de leur intérieur, de leur cadre de vie.