La nouvelle éco : cette entreprise toulousaine dit révolutionner la rénovation grâce au digital

Les confinements n'ont fait qu'augmenter la demande. Le secteur de la rénovation ne cesse de grandir et à Toulouse, une société propose de la rénovation clé en main aux particuliers qui peuvent suivre l'avancée de leur chantier en ligne. Mathieu Pruvost, co-fondateur de Fovea décrypte son concept.

France Bleu Occitanie : qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette société ?

Mathieu Pruvost : Avec mon collègue, on a constaté que les gens étaient souvent déçus par les travaux de rénovation chez eux. Ils avaient des délais trop longs, des surcoûts de chantier donc on a décidé d'apporter de la rigueur au secteur de la rénovation du particulier. Fovea c'est une entreprise à tendance digitale qui nous permet d'optimiser et de faire en sorte que les délais et les coûts soient respectés et d'apporter une sécurité et un confort aux particuliers.

Comment ça se passe concrètement, vous allez chez un particulier, le devis est fait et ensuite il peut suivre ses travaux sur votre site ?

C'est ça, on nous contacte via notre site. On se déplace et on vous estime les travaux sous 48h. On a un espace client qui permet aux particuliers, nos clients, de suivre l'évolution des travaux en temps réel parce que bien souvent ils ne sont pas à Toulouse.

Qu'est-ce qui vous différencie d'une énième société de courtage en travaux ?

Nous ne sommes pas un coutier en travaux, nous somme un contractant général c'est à dire que nous sommes en quelque sorte des maîtres d'œuvre. À la différence avec un maître d'œuvre, en tant que contractant général on s'engage sur des délais et sur des coûts qui sont contractualisés dans un contrat. Donc nous ne sommes pas des courtiers en travaux.

On peut faire des économies grâce à vous?

En fonction de votre projet on sélectionne les artisans, que l'on sous-traite, qui sont adaptés à votre projet, les mieux placés en rapport qualité-prix pour faire la rénovation la moins coûteuse possible et la plus qualitative.

On a beaucoup parlé ces derniers mois de la pénurie de matières premières à cause des confinements. La rentrée va-t-elle encore être compliquée sur certains matériaux?

On a eu beaucoup de problèmes notamment pour des carrelages qui viennent d'Europe. Aujourd'hui ça tend à se réguler mais je pense qu'on aura la même complexité jusqu'à la fin de l'année voire le début d'année prochaine.