La Nouvelle Eco : un marché immobilier tendu en Béarn pour la rentrée

Le marché immobilier se tend en Béarn en cette rentrée, avec une demande en augmentation. Elle devient plus élevée que l'offre, faisant augmenter le prix des biens, qui se vendent à toute vitesse. Une conséquence de la sortie des confinements, et de taux d'emprunt avantageux.

Le marché immobilier est en bonne santé en cette fin d'été en Béarn. C'est la deuxième rentrée sous covid, et même sans confinement à l'horizon, l'épidémie est encore là. Mais pas de quoi essouffler la vente de biens immobiliers : il y a beaucoup de demandes, et elles sont même en hausse depuis le début de l'année 2021.

Plus de demandes que d'offres

C'est en tout cas ce que constatent les professionnels du secteur, comme Hugo Barranger, conseiller immobilier indépendant à Pau : "c'est vrai qu'on a depuis quelques mois une hausse de demandes". Selon lui, cette hausse s'explique par un sentiment de sortie de crise sanitaire, qui aide à la reprise : "les gens sont plus sereins dans leur situation personnelle et professionnelle, donc ils vont plus facilement se lancer dans des projets d'achat, les banques sont peut-être aussi plus sereines puisque les taux sont très bas aujourd'hui. Ce qui fait que les gens nous sollicitent à nouveau beaucoup plus facilement qu'il y a quelques mois, pendant la crise, où il y avait une incertitude et où l'on ne pouvait pas se projeter".

Le problème, c'est que face à cette demande qui augmente, l'offre ne suit pas. Et par conséquent, il n'y a pas de biens pour tout le monde. Les maisons ou les appartements deviennent rares, ce qui implique que le marché de l'immobilier se tende : s'il y a plus de demandes d'achats que de logements à vendre, les prix augmentent.

Tout se vend vite

Autre conséquence, c'est que le marché s'accélère : les biens qui existent se vendent vite puisqu'il y en a peu, mais aussi parce que les taux d'emprunt sont bas, ce qui motive beaucoup d'acheteurs à sauter rapidement le pas sans trop hésiter. Résultat, tout se vend, et tout se vend vite explique Maître Benjamin Laplace, notaire à Pau : "les agences immobilières nous disent aujourd'hui être à la peine pour avoir des biens à vendre. Donc dès qu'il y a un bien qui est proposé à la vente, il est vendu dans un délai très court. Malgré le covid, les gens ont envie que ça aille vite, des biens il y en a peu donc il faut se dépêcher, il faut être très réactif quand on est un investisseur.

Sans compter un "effet rentrée" à prévoir pour septembre, avec la reprise des projets immobiliers mis sur pause pendant les vacances.