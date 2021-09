La nouvelle éco : l'entreprise Socla recrute une trentaine de personnes à Virey-le-Grand

Comme beaucoup d'entreprises, Socla Watts Water Technologies, a été impactée par la crise sanitaire en 2020 avec une perte de chiffre d'affaires autour de 80%. Mais c'est du passé car 2021 est, au contraire, une année exceptionnelle. Il faut rattraper le retard mais aussi répondre aux commandes présentes.

Une vanne papillon produite par Socla à Virey-le-Grand - Socla

La société Socla est spécialisée dans la fabrication de vannes et de solutions pour les fluides et les liquides. Elle recrute dès maintenant une trentaine de personnes pour renforcer son carnet de commandes plein à craquer.

Entretien avec son directeur, Guillaume Gerbron.

Guillaume Gerbron, le directeur de la société Socla à Virey-le-Grand - socla

Pouvez-vous nous présentez votre société, son domaine d'activité et le nombre d'employés ?

L'entreprise Socla appartient au groupe américain Watts Water Technologies. On a à peu près 180 collaborateurs qui travaillent sur notre site. Nous sommes spécialistes de tout ce qui est "eau et fluides". L'entreprise développe, fabrique et distribue tous ses produits à travers le monde.

Vous recrutez aujourd'hui une trentaine de personnes en CDI. Pour quels types de postes ?

Nous recrutons 25 personnes en production et logistique. Cela peut être des monteurs, des chefs d'équipes, des relais managers, des usineurs, des magasiniers, des planificateurs de production, ainsi que des spécialistes en poudrage (de la peinture epoxy pour le traitement des produits). On a aussi des postes "fonctions support" comme des techniciens de maintenance, des techniciens de bureau d'études, des techniciens "qualité" méthode industrielle et approvisionneurs.

L'annonce du recrutement sur la page Facebook de Watts France - Watts France

Vous cherchez par le biais des réseaux sociaux et même par le bon coin. Pourquoi ?

Le but c'est de donner un maximum de chances à nos annonces pour trouver les bons interlocuteurs, donc on utilise les nouvelles plateformes LinkedIn et Facebook pour toucher un public assez large. Et on s'aperçoit que Le bon coin marche de plus en plus pour les offres d'emplois, donc on peut retrouver l'ensemble de nos offres sur ces trois plateformes.

Y a t'il des dates limites pour postuler ?

On est en cours de réorganisation. Le but, c'est de trouver le plus rapidement possible les bonnes personnes sur les postes. Il n'y a pas vraiment de dates limites mais c'est sûr que sur les postes opérationnels, c'est pour les semaines à venir. Après pour des postes plus spécifiques, l'objectif, c'est de recruter d'ici un à deux mois.

Le site Socla de Virey-le-Grand vu du ciel - Socla

La liste détaillée des postes à pourvoir

CV et lettre de motivation à envoyer à Audrey MAUFROY (Ressources humaines) : audrey.maufroy@wattswater.com

Production et Logistique (H/F)

- Opérateurs Montage (7)

- Opérateurs Poudrage (2)

- Opérateurs Régleurs (6)

- Relais Managers (2)

- Coordinateurs (2)

- Magasiniers (4)

- Approvisionneur

- Gestionnaire Planning

Fonctions Support (H/F)

- Techniciens de Maintenance (2)

- Techniciens Méthodes (2)

- Technicien Qualité Interne

- Technicien Bureau Etudes Vie Produit

- Responsable Amélioration Continue

Le choix du "made in France"

Dans son domaine d'activité, Socla compte des concurrents dont beaucoup ont opté pour produire les pièces à l'étranger. Pour le groupe Watts Water Technologie, le choix est de produire en France, sur ses cinq sites dont celui de Socla à Virey-le-Grand. Son directeur des ressources humaines, Adrien Herbaut Dufour, explique que cela permet de répondre à une flexibilité dans la production pour répondre aux besoins précis des clients, ce qui serait impossible si tout était confié à un sous traitant en Asie par exemple.

Adrien Herbaut Dufour, le directeur juridique des ressources humaines du groupe Watts Water Technologies - Socla

L'impact de la crise sanitaire

Adrien Herbaut Dufour précise pour justifier ces recrutements qu'il y a pas mal de projets qui ont été arrêtés pendant la crise sanitaire et qui repartent aujourd'hui. L'entreprise se retrouve avec les commandes qu'elle aurait dû avoir sur une année normale, auxquelles s'ajoutent celle de l'année passée et la production de stock en prévision d'éventuels nouveaux confinements ou de mesures effectuées par certains des clients. "On se retrouve sur une année où on a plus de commandes que d'habitude" résume le directeur des ressources humaines.

Des pièces en cours de fabrication dans l'usine Socla de Virey-le-Grand - Socla