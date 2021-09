La nouvelle éco : le congrès de la fabrication additive au MEETT

Rendez-vous incontournable des acteurs de l'aéronautique et du spatial, la troisième édition du AAMS "Aerospace Additive Manufacturing Summit" ouvre ce mercredi au MEETT au nord de Toulouse. Avec pour objectif de promouvoir la fabrication additive, autrement dit la fabrication 3D.

Aerospace Additive Manufacturing Summit, la convention d’affaires de référence dédiée à la fabrication additive dans les domaines aéronautique et spatial, se déroulera au MEETT, le nouveau parc des expos et centre de conventions à Aussonne, au nord de Toulouse, les 22 et 23 septembre. Les deux précédentes éditions s'étaient déroulées au centre Diagora de Labège. 400 participants sont attendus de 15 pays différents avec les grands noms habituels : Safran, Daher, Stelia, Thalès Alenia Space, Liebherr ou encore Rolls-Royce.

La fabrication additive est une technique permettant de reconstituer en 3D un modèle numérique par dépôts successifs de matières, pouvant être de différents matériaux (composites, métaux, polymères, bois, etc). Dans l'industrie aéronautique, certains alliages métalliques sont déjà utilisés pour fabriquer des pièces de structure ou de motorisation. Airbus, Boeing ou encore Latécoère utilisent ce procédé même si il n'a pas encore pleinement percé.

Alléger les avions

La fabrication additive permet de concevoir des sièges ainsi que des éléments optimisés, jusqu’à 50% plus légers parfois et utilisant des quantités de matériaux minimales en réduisant ainsi la production de déchets métalliques. La question de la réduction des délais de production intéressent aussi les industriels.

Salarié de Latécoère, Emmanuel Dunouvion est en charge du développement de l'innovation pour les entreprises pour Aerospace Valley, il a répondu aux questions de France Bleu Occitanie pour la Nouvelle Eco.