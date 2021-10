La nouvelle éco : une nouvelle Biocoop dans l'agglo toulousaine

C'est une enseigne qui a poussé comme des champignons ces dernières années, on compte une trentaine de Biocoop en Haute-Garonne, près de 70 en Midi-Pyrénées. Biocoop est le premier distributeur spécialisé bio de France.

L'an dernier, Biocoop a ouvert 58 magasins dans le pays. Elle est devenue le premier distributeur spécialisé bio en France avec plus de 700 magasins en France, dont environ 70 en Midi-Pyrénées. Ils sont une trentaine en Haute-Garonne, et présents partout ailleurs dans le Gers, le Tarn, le Lot, l'Ariège ou encore le Tarn-et-Garonne.

Entretien avec Eglantine Viault, la gérante de la future Biocoop d'Aucamville au nord de Toulouse Eglantine a choisi avec son compagnon, tous deux dans l'informatique et habitant Colomiers, de se reconvertir en ouvrant une boutique d'alimentation responsable. Ils ont contacté Biocoop, en sont devenus sociétaires et après deux ans de sélection et de formation, ils vont ouvrir leur magasin à la place d'un Spar le 6 octobre prochain.

Nous sommes libres de nous fournir comme nous le souhaitons mais Biocoop nous impose une charte qui va plus loin que le bio. Elle impose, par exemple, de ne pas vendre des tomates en hiver.

Le réseau Biocoop, fondé il y a 30 ans, a connu en 2020 une croissance du chiffre d'affaires de près de 17% par rapport à 2019. Sur un marché alimentaire bio toujours en croissance en France (près de 12 milliards d’euros en 2020), Biocoop figure aujourd’hui très largement en tête des enseignes spécialisées pour la vente en vrac, l’origine des produits et leur régionalisation.