La Nouvelle Eco: un atelier partagé des métiers de l'artisanat va ouvrir ses portes à Amiens

Dans un hangar de 800 mètres carrés, Guillaume Duras et Maxime Projat ont imaginé un atelier géant avec des espaces de travail et un lieu d'exposition ouvert à tous. L'idée est de permettre aux artisans qui n'ont pas assez de place et d'outils de venir trouver ce qui leur manque et d'échanger avec les autres.

L'atelier partagé vu d'en haut © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

WAB&CIE est situé au 3 avenue du pays d’Auge, près des Astelles. Les particuliers pourront aussi profiter de cet atelier partagé via les espaces de travail, ou en participant à des ateliers thématiques.