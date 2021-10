La nouvelle éco : l'entreprise montpelliéraine JWLA conceptualise des bijoux pour de grandes marques

L'entreprise JWLA a ouvert ses portes dans le centre-ville de Montpellier, quartier Écusson, en 2015. Elle collabore avec de grandes enseignes, comme LVMH, Damart ou le Printemps, et les aide à créer des bijoux. En 2019, elle a lancé sa propre marque "Sentiments Bijoux"

Interview avec Estelle Molinier, directrice générale de l'entreprise

Comment vous fonctionnez avec les grands groupes? Est-ce que vous suivez leur demande ou c'est une collaboration, dans laquelle vous pouvez ajouter votre patte?

Il y a des clients qui ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Du coup, ils nous fournissent des fiches techniques ou des envies et on s'adapte à leur demande. Et il y a des clients qui, en revanche, se lancent dans le bijou sans en avoir fait avant. Et du coup, on nous laisse plutôt carte blanche sur la partie créative. Et là, on leur propose vraiment des collections qu'on dessine de A à Z, en collaboration, bien entendu, et en fonction des tendances de leur enseigne.

Quel type de conseil vous pouvez leur donner, par exemple?

Ça peut arriver que certains clients aient envie de surfer sur une mode qui ne convient pas à leur clientèle, par exemple, les perles de culture. Donc, on les oriente et on leur dit : "Voilà, écoutez, ce type de matière et peut-être pas très adapté à votre clientèle. Il faudrait mieux qu'on parte vers un autre matériau."

Ça peut être aussi dans les choix de métaux selon les budgets des entreprises. On les oriente et on leur dit : "Voilà, vous vouliez faire peut être des alliages de métaux qui ne coûtent pas très cher, mais avec le budget que vous avez, on peut monter en gamme, faire des choses un peu plus abouties sur du laiton, avec de belles finitions."

Est-ce que c'est impressionnant de travailler avec de grands groupes?

Non, pas vraiment. On agit de la même manière avec tous nos clients, qu'ils fassent partie d'un grand groupe ou pas. On s'adapte.

JWLA a lancé sa propre marque, Sentiments Bijoux, en 2019 - JWLA

Avec le Covid-19, le secteur du luxe s'est arrêté. Par ricochet, vous avez été touché?

Les enseignes avec lesquelles on travaille font du retail, c'est-à-dire qu'elles ont des magasins physiques qui ont, effectivement, fermé au début de la crise sanitaire. À ce moment-là, le niveau de commandes était au niveau zéro.

En revanche, on travaille aussi avec des enseignes qui sont orientées Web. Et là, on a eu des bons chiffres. On en a aidé certaines à se mettre sur Internet. On leur a, par exemple, donné des conseils pour présenter leurs produits, pour les prendre en photos pour les vendre, etc...

En 2019, vous avez lancé votre propre marque, Sentiments Bijoux. Est-ce que vous vous êtes concentrés là-dessus?

Effectivement, la crise du Covid-19 nous a permis de consacrer un peu plus de temps à notre marque et de la développer. On a eu le temps de se consacrer à la partie créative, c'est-à-dire de retravailler le site Internet, de reprendre en photo tous les produits et de travailler de nouveaux designs. Notre nouvelle collection sortira avant Noël!