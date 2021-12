La nouvelle éco : Sainte-Colombe, la brasserie bretonne qui ne cesse de croître

Un an après le déménagement de la brasserie Sainte-Colombe, créée il y 25 ans dans la commune du même nom, l'entreprise est désormais en plein essor à Corps-Nuds. Avec une croissance de revendiquée entre 10 et 15% par an, la brasserie ne cesse de convertir de nouveaux clients en Bretagne.

Pas moins de 550 000 litres ont été brassés, en 2021, chez la troisième brasserie bretonne créée il y a 25 ans, après Coreff et Lancelot. Depuis son déménagement de Sainte-Colombe à Corps-Nuds, dans des locaux tout neufs, la brasserie continue de grandir : 10 à 15% de croissance par an, avec déjà quelques améliorations, remarque Jean-Baptiste Glais, cogérant de Sainte-Colombe :"On se fait livrer en vrac. C'est vrai que pour la réduction des déchets, c'est pas mal parce qu'on a zéro sac, et c'est plus facile à gérer pour le brassage", se félicite-t-il.

Bières saisonnières

La recette, elle, n'a pas changé en 25 ans. Dans une équipe de 9 personnes, les brasseurs cultivent toujours leur levure fraîche pour produire une dizaine de types de bière chaque année. Dorée, blonde, ambrée, et quelques bières saisonnières, mais ne demandez plus la bière de Noël ! "On est déjà en rupture Mais où on peut la retrouver chez tous les cavistes avec qui on travaille", sourit Jean-Baptiste Glais.

Ça s'est énormément démocratisé. On connaît tous autour de nous des repas de famille où avant, on ne buvait jamais de bière et maintenant, ça devient très courant, de boire de la bière

Avec la fermeture des bars pendant des mois, la production en bouteille a explosé, un phénomène qui se conjugue à la popularité nouvelle de la bière. C'est un produit qui se déguste de plus en plus, selon le co-gérant. "Depuis quelques années, ça se voit, avec la demande en bière. Ça s'est énormément démocratisé. On connaît tous autour de nous des repas de famille où avant, on ne buvait jamais de bière et maintenant, ça devient très courant, de boire de la bière. Et tant mieux ! (rires). Il y a une image de la bière qui a été donnée, il y a vingt an, d'un produit très industriel. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un produit agricole."

Une distribution hyper locale

La demande augmente et donc, logiquement, la production aussi. D'où l'installation, en janvier de nouvelles cuves de 8.000 litres. L'idée, c'est de brasser davantage, mais toujours en ultra local. "On est à 80, 90% sur l'Ille-et-Vilaine, 70% pour Rennes et disons 30 ou 40 km autour de la brasserie. Donc, c'est vraiment très, très local et on ne cherche pas forcément à aller plus loin. On va déjà essayer de répondre à la demande", explique le co-gérant.

De nouvelles cuves de 8.000 litres, plus grandes encore, seront installées dès le mois de janvier. © Radio France - Sarah Mansoura

La production est constante à l'année, mais elle part comme des petits pains au mois de décembre. Avec un produit phare, à défaut de bières de Noël, la bière d'hiver au miel et aux épices.