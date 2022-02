La nouvelle éco - La maison Gabriel Boudier et le groupe FPVD s'unissent pour conquérir de nouveaux marchés

La maison Gabriel Boudier est l'une des entreprises emblématiques de Dijon, spécialisée dans le Crème de Cassis de Dijon mais aussi les liqueurs et les spiritueux. Une entreprise qui se porte très bien et qui vise encore plus grand aujourd'hui en s'alliant au groupe Famille Piffault Vins et Domaine.

Tout le monde connait la crème de cassis de Dijon fabriquée par la maison Gabriel Boudier. Ses bouteilles traversent l'histoire de cette entreprise crée au 19e siècle et qui a su s'adapter à l'évolution des marchés des spiritueux. Quatre générations des membres de la famille Battault se succèdent à sa tête. En ce début de 21e siècle, La maison Gabriel Boudier aborde un nouveau virage en entrant dans le capital du groupe Famille Piffault Vins et Domaine et en devenant une filiale. Entretien avec son PDG, François Battault.

François Battault, PDG de la maison Gabriel Boudier Copier

François Battault, PDG de la maison Gabriel Boudier © Radio France - Christophe Tourné

La maison Gabriel Boudier incarne l'apéritif à la française, notamment avec sa célèbre crème de cassis de Dijon et sa bouteille carrée, une bouteille qui a d'ailleurs une histoire?

Absolument la bouteille carrée a toute une histoire puisque en 1945, après la guerre, il n'y avait plus une seule bouteille sur le marché. Il n'y avait plus d'alcool et mon grand oncle a répondu à un appel d'offres de l'armée américaine pour une fourniture de gin. On en avait effectivement dans notre catalogue, c'était un gin qui n'était pas formidable, mais après échange avec l'acheteur qui était lui même un distillateur au Texas, on a pu proposer exactement ce qu'attendait l'armée américaine et on a obtenu ce marché. On a pu avoir une fourniture d'alcools et de bouteilles pour pouvoir redémarrer l'activité. Cette bouteille était carrée, ce qui n'était pas un standard pour les crèmes de cassis, puisqu'en général, elles avaient des formes un peu rondes, un peu féminines. Et là, on a eu cette bouteille carrée qui est devenue une bouteille iconique pour nous et qu'on a gardé jusqu'à ce jour. On a changé la bouteille par rapport aux origines, mais par contre, notre étiquette de présentation est toujours la même depuis 1874.

On peut dire que c'est le produit phare de la maison Gabriel Boudier, mais il y a beaucoup d'autres produits maintenant que vous commercialisez.

On a un catalogue très large, d'autant plus large que la majorité de l'activité de Gabriel Boudier est la sous-traitance. On travaille pour d'autres. Donc, on a énormément de recettes, extrêmement innovantes pour la plupart. Nos premiers produits, c'est du gin pour l'Angleterre par exemple, puisqu'on exporte 80% de notre activité. On fait aussi du rhum. Le cassis est l'un des fleurons de notre gamme.

Quelques liqueurs et crèmes commercialisées par la maison Gabriel Boudier - Maison Gabriel Boudier

La maison Gabriel Boudier est une entreprise qui se porte bien. Vous avez bien développé le chiffre d'affaires en quelques années?

Oui. Depuis sept ans que je suis à la tête de l'entreprise avec mon frère Yves , nous avons multiplié par trois le chiffre d'affaire sur les trois dernières années. On est passé de 13 millions et demi à 40 millions cette année, qui se termine pour nous le 31 mars 2022.

Vous employez combien de salariés aujourd'hui?

On a plus d'une centaine de personnes avec une équipe de recherche pour développer de nouveaux produits. C'est un de nos axes de développement. On a six personnes qui sont là en permanence pour créer de nouveaux produits, répondre aux demandes, mais aussi anticiper. Nous avons par exemple sortis d'une liqueur d'algues. On travaille des légumes, des champignons, plein de choses qu'on transforme en liqueur pour certains marchés. Cela ne marche pas partout parce que les liqueurs de thé, par exemple, qu'on vend au Japon sont moins consommables en France. Mais on a effectivement une palette qui est immense.

En parts de marché, la maison Gabriel Boudier réussit à exister dans ce marché immense des vins et spiritueux?

On ne fait clairement pas partie des grands groupes qui font pour certains plus d'un milliard de chiffre d'affaires, nous avec 40 millions, on est petit, mais cette petite taille nous permet d'avoir beaucoup de réactivité et de souplesse sur un marché qui est extrêmement mobile. C'est un marché de mode. Contrairement aux vins, les spiritueux et les cocktails changent tous les ans. Il y a quelques années, on parlait de vin blanc cassis, qui était un apéritif très à la mode, et qui l'est toujours. Mais on a vu apparaître derrière le rosé pamplemousse, le Morito, le Spritz. A chaque fois, ces apéritifs à la mode détrônent les précédents. Donc, il y a une nécessité d'être toujours réactif et de proposer ce qu'attend le marché qui évolue en permanence.

Des générations se succèdent à la tête de l'entreprise, ici Yves, Claire et François Battault - Maison Gabriel Boudier

Vous dites que vous êtes d'une petite taille, c'est n'est plus vraiment le cas puisque l'actualité en ce moment, c'est que l'entreprise devient actionnaire du groupe Famille Piffault Vins et Domaines. Pourquoi ce rapprochement?

Clairement, c'est un groupe qui est plus gros que nous au départ. Donc, on ne sera pas majoritaire dans le dispositif. Ça, c'est clair. Par contre, ce rapprochement nous permet, à Yves et moi, de transmettre l'entreprise, de garder un rôle stratégique puisqu'on va rentrer au conseil de surveillance du nouveau groupe et de garder un lien familial fort puisque notre nièce, Claire, va prendre des responsabilités au sein du pôle spiritueux du nouveau groupe FPVD qui va filialiser Gabriel Boudier, mais avec des nouveaux actionnaires que nous sommes. Ce rapprochement s'est fait avec des amis que nous avons choisis pour pouvoir continuer l'aventure, puisqu'on était sûr qu'ils garderaient le même esprit familial, le même esprit d'innovation et premium également. On verra certainement dans plus de pays encore la marque Gabriel Boudier.

Avec ce rapprochement, vous allez atteindre une taille qui va dépasser les 140 millions d'euros. Vous avez déjà une projection sur les années à venir en terme de croissance ou de développement?

Si on continue sur la lancée, on devrait encore se développer. L'objectif numéro un, c'est de pouvoir stabiliser cette croissance, fiabiliser les outils de production. On est en train de se réindustrialiser et de devenir encore plus performant, de trouver toutes les synergies avec le nouveau groupe, avec d'autres produits, très bientôt.