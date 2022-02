La nouvelle éco: la crise sanitaire perturbe les magasins de vente en vrac

Karine Gaudefroy, est la gérante du magasin Day by Day à Amiens. Elle a ouvert il y a 3 ans et demie et constate une grosse baisse de son chiffre d'affaire ces derniers temps: "nous depuis le début de l'année on constate une baisse de 50%, mais il n'y a pas que nous. Tous les magasins indépendants, les petits commerces alimentaires sont concernés, donc c'est vraiment très, très dur. On va sur une tendance de une à deux fermetures d'épicerie par semaine en ce moment. Faire ses courses maintenant est devenu une corvée. Donc, ils vont plus simple sur les livraisons ou d'autres systèmes. Les commerces du centre ville sont souvent délaissés par manque de places de parking. On n'aime plus les contraintes."

Ce constat se fait sur tout le territoire précise Célia Réennesson, cofondatrice et directrice générale du réseau vrac: "au sein de l'association, on a 1900 adhérents et on a plus de 800 magasins en vrac au sein de notre association. On a mené un baromètre en fin d'année dernière auprès de 400 entreprises de vente en vrac. Sur les réponses, 40% nous disent qu'ils risquent de fermer dans les six prochains mois si rien n'est fait."

Une nouvelle manière de consommer

C'est finalement la manière de consommer qui a changé après le dernier confinement constate Martin, gérant de la boîte à bio à Amiens: "c'est toujours plus ou moins la même raison, soit le télétravail, a fait qu'ils sont restés près de chez eux pour les courses, ou parce qu'ils n'avaient plus besoin de se déplacer en centre ville, soit en rentrant du travail, c'était plus simple de passer par un drive. Tout ce qui est en vrac, tout ce qui est bio, tout ce qui est consommation, responsable, local, tout a baissé. C'est presque à l'inverse de ce qui était la tendance, de ce qu'il faudrait faire."

Le réseau vrac organise dès le 1er mars le mois du vrac avec site consommervrac.fr